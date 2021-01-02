【2021新年優惠】新年在家煮食有咩揀？　一文看清多間糧油雜貨及零食優惠（多圖）

▲ 本地各品牌在新一年，繼續推出多項優惠吸客。

新一年開始，但疫情下夜間禁堂食，在家煮食需求仍持續。加上疫情仍沒完結，宅經濟帶動下本地超市及生活百貨店的需求仍然強勁。本地各相關品牌在新一年，繼續推出多項優惠吸客。

1. 759阿信屋

2021年1月1日至今每日推出新的5天限時優惠，包括韓國鹽燒海苔購買兩件28元、購買兩件品客薯片19.9元等。由1月1日至31日期間，更推出熱賣速銷商品，指定貨品包括牙線、潔面泡泡、洗手液及嬰兒洗衣液等。

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2. HKTVmall

1月1日至4日期間，該平台推出清倉週，指定產品低至1折，包括急凍食品、零食、電器及床上用品等。

3. 百佳

踏入2021年，推出「2021全新出發」優惠活動，指定糧油雜貨、蔬菜、肉類及水果等提供限時折扣優惠。例如全線保得、寶鼎食油，或泰國三色香米買1件，贈送鹽焗夏威夷果仁100克。

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4. 惠康

1月1日至2日期間，推出「yuu會員折扣日」。只要購物滿100元，即享額外95折。新會員登記，再贈送1,000yuu積分。另外，1月1日至7日期間，購物滿60元，可以參加大抽獎。若購買香米、食油、水餃、雪糕、紅酒等，更可多獲1次抽獎機會。

責任編輯：馬意文

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