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【疫市成交】放盤個半月 減價逾百萬　天水圍居屋430萬成交

股樓投資 14:11 2021/01/02

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二手市場近日多減價放售個案，天水圍天頌苑一名業主放盤個半月，最終累減逾一百萬元才成功售出，成交價430萬元。

祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，日前分行錄得一宗天水圍天頌苑之成交個案，單位為K座低層8室，實用面積506呎，兩房兩廳，日前獲一名區內上車客垂青。

【疫市成交】辣招稅期滿 屯門市廣場即減價9％求售　90後首置客5球上車 詳情請按【見下頁

原業主於去年11月中以548萬元放盤，至今累積減價達118萬元，新買家認為樓價符合預算，遂便決定以430萬(自由市場價)購入上址作自住之用，實用面積計算呎價為8,498元，屬市場價成交。

是次成交單位原業主於2013年以約125.38萬(居二市場價)購入，持貨7年多。

【延伸閱讀】室內設計：25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所 【見下頁

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記者：李兆明

二手市場 居屋 成交 天水圍 天頌苑

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