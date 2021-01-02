【疫市成交】放盤個半月 減價逾百萬　天水圍居屋430萬成交

二手市場近日多減價放售個案，天水圍天頌苑一名業主放盤個半月，最終累減逾一百萬元才成功售出，成交價430萬元。

祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，日前分行錄得一宗天水圍天頌苑之成交個案，單位為K座低層8室，實用面積506呎，兩房兩廳，日前獲一名區內上車客垂青。

【疫市成交】辣招稅期滿 屯門市廣場即減價9％求售 90後首置客5球上車 詳情請按【見下頁】

原業主於去年11月中以548萬元放盤，至今累積減價達118萬元，新買家認為樓價符合預算，遂便決定以430萬(自由市場價)購入上址作自住之用，實用面積計算呎價為8,498元，屬市場價成交。

是次成交單位原業主於2013年以約125.38萬(居二市場價)購入，持貨7年多。

【延伸閱讀】室內設計：25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明