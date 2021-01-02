【變種病毒】英國研究：傳播力更強 20歲以下感染佔比較高

英國疫情持續，英國國內更出現更易傳播的變種新冠病毒。英國有研究顯示，在英國發現的變種病毒的傳播力比一般新冠病毒高，而20歲以下的人士，感染在英國發現的變種病毒的比例，比感染非變種病毒個案多。研究指，變種病毒的傳播力更高，令新冠肺炎疫情更難受控，促請英國政府盡快安排接種新冠疫苗。

倫敦帝國學院（Imperial College London）等發表報告指，變種病毒令病毒感染數值（reproduction rate，又稱R0）上升了0.4至0.7、至1.4至1.8，即每1名確診者就傳染給1.4至1.8名人士，數值在1以下才算疫情受控。

倫敦帝國學院研究顯示，自11月英格蘭封城以來，變種病毒確診增加兩倍，而未變種病毒確診個案則減少三分之一。

報告又指，初步結果顯示，20歲以下的人士變種病毒確診個案所佔比例，高於未變種病毒確診個案。然而，研究人員指，若下定論20歲以下的人士，會較高風險感染在英國發現的變種病毒，仍為時過早。

他們解釋指，所佔比例高，可能受到傳播力變化的影響，而這種變化發生之時剛好在實行封城，但學校仍然開放的時期。

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責任編輯：林嘉莉