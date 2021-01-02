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【長租公寓爆煲】蛋殼公寓將所有房源下架　微眾銀行顧敏：由微眾來承擔損失　是承擔額外社會責任

宏觀解讀 14:35 2021/01/02

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微眾銀行表示，現時在微眾銀行裡，類似蛋殼租金貸款這類創新業務約有20至30個業務正在同時進行，每個項目規模在1億人民幣或以上，是次蛋殼租金貸款只是其中之一，且不是唯一曾經失敗過的業務。

蛋殼公寓（美﹕DNK）早前傳出即將破產的傳聞，蛋殼公寓網站近期突然毫無預兆地下架所有房源，截至目前，公司並未作出任何回應，租客憂慮，蛋殼公寓或將崩盤。處理蛋殼租金貸款業務、騰訊（00700）牽頭成立的微眾銀行，其董事長顧敏接受內地媒體採訪時表示，整件事最大問題是不同持份者對解讀租客、業主和長租平台三者的法律關係存在分歧，以致在蛋殼公寓出現問題後，產生了一系列混亂和糾紛。

蛋殼公寓承認公司周轉困難、資金緊張，詳情可見﹕【下一頁】

顧敏解釋，微眾銀行當初在2018年發現年輕人在大城市有住屋需求，因此有意招展與蛋殼的租金貸業務，解決年輕人要一次性繳付大筆金額的房租問題。當時微眾銀行亦有考慮，若平台經營不善應當如何處理。但當時微眾認為，業主、租客和長租平台之間的關係明確，而根據協議規定，經參考蛋殼一方、律師意見後，各方均表示三者之間的法律關係是委託代理關係。

顧敏表示，按此基礎，微眾的租金貸業務在法律上應被定義為「C端貸款」，以此邏輯來說，假如有人分期貸款購買了一項物品，該物品不見了，並不影響貸款人需要還款的責任。因此他表示，微眾銀行「不應該受制於蛋殼公寓與業主之間可能產生的糾紛」。

顧敏續指，當蛋殼出現問題後，各方對法律關係作出對自己最有利的解讀，當中沒有形成共識。現時由微眾來承擔損失，是承擔「額外社會責任」。

被問到之後對蛋殼會否有進一步救助計劃，顧敏表示，蛋殼員工大量流失，最重要的資產（租客和業主）已經失去信任，預料全盤重組難度甚高。

微眾銀行表示，現時在微眾銀行裡，類似蛋殼租金貸款這類創新業務約有20至30個業務正在同時進行，每個項目規模在1億人民幣或以上，是次蛋殼租金貸款只是其中之一，且不是唯一曾經失敗過的業務。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 騰訊控股（00700） 經濟 銀行 微眾銀行

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