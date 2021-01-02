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【疫市成交】辣招稅期滿 屯門市廣場即減價9％求售　90後首置客5球上車

股樓投資 13:38 2021/01/02

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500萬上車盤難尋，入市者多在新界西尋寶，有90後首置客成功以502萬，買入屯門市廣場，成功上車。

祥益地產區域董事袁思賢表示，日前屯門市廣場錄得一宗區內90後首置客成交個案，單位為8座高層M室，實用面積351呎，兩房一廳，日前獲區內90後首置客承接。

單日3宗撻大訂　納米樓恐成「籮底橙」？詳情請按【見下頁

該買家鍾情單位附設企理裝修，可即買即住，加上原業主擴大議價空間，累積減價達47.2萬，而且屋苑坐落於市中心地帶，生活配套完善，上述買家遂便決定以502.8萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為14,325元，屬市場價成交。

原業主於2017年以約458萬購入單位，持貨屆滿3年可避免繳付額外印花稅，是次轉手帳面獲利約44.8萬。

【延伸閱讀】筍盤推介：罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選【見下頁

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記者：李兆明

 

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