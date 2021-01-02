  • 16°C
香港時間 : 2021102日 (六) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

螞蟻、京東等互聯網借貸廣告何故被銀保監批評「奇葩」？一文看清內地創意借貸廣告

Hot Talk 13:56 2021/01/02

分享：

京東白條早前曾以「生活不能忍」作為宣傳口號，例如「生活不是忍出來的」。

中國近月頻頻整頓互聯網金融科技平台，繼早前螞蟻、京東、陸金所多間平台下架互聯網下撤互聯網存款產品，內地銀保監今周內再度發出公告，指部分互聯網金融產品沒有披露足夠產品信息，模糊額外收取手續費、逾期計費等資訊。

中銀保監警告互聯網平台勿過度放貸，詳情可見﹕【下一頁

不過，細閱公告內容，有一條條文特別針對內地借貸廣告﹕

「一些網絡平台的網貸營銷罔顧消費者利益，利用『土味』、『奇葩』廣告吸引流量，套取客戶信息……通過廣告界面過度收集客戶信息……」

內地互聯網金融平台除了存款產品外，借貸產品近日亦多番遭到外界抨擊過度誘使年青人消費，早前京東金融在微博連續兩次就旗下借貸廣告致歉，內地互聯網金融科技借貸廣告到底有何特別之處？

多間金融科技平台下架互聯網存款產品，詳情可見﹕【下一頁

螞蟻花唄

螞蟻在主動下架互聯網存款產品後，曾將旗下借貸業務「花唄」年輕用戶的額度，部分用戶額度被下降到2000元（人民幣，下同）。螞蟻花唄的借貸廣告以「#活成我想要的樣子」作為招徠，鼓勵用戶借貸，從而實現理想中的生活，當中廣告文案曾引來不少爭議。例如其中一個廣告內，內容講述一對看似貧窮的兄妹住在農村，妹妹考上大學，哥哥以借貸形式為妹妹買下筆記本電腦，或者以父親為了體面，以借貸形式為女兒籌辦一場盛大的生日會等等，內容被網民批評刺激非理性消費。

按圖可放大:

    點擊圖片放大
    +3
    +2

京東（京東白條）

京東金融早前流傳一條短視頻廣告，內容提到一名貧窮的男士因沒有錢，而被空姐婉轉拒絕幫助身體不適的母親，其後一名男子表示願意幫助他，隨即拿起手機幫那名男士借貸15萬元，以免因沒有錢「而讓人笑話」。除了此廣告以外，京東白條早前曾以「生活不能忍」作為宣傳口號，例如「生活不是忍出來的」，「不能忍受手機沒有電」，「不能忍受和兩億人擠在同一天放假」，鼓勵年輕人利用借貸過著自己理想的生活。

按圖可放大:

    點擊圖片放大
    +4
    +3

隨著內地銀保監陸續規範互聯網金融借貸，外界預料，此類創意借貸廣告或將不再復見。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

相關文章﹕

中銀保監：消費金融、汽車金融撥備覆蓋率可降至130%

【原油寶事件】中銀保監罰中行暫停原油寶相關業務　罰款約5000萬

中銀保監規範小額貸款公司融資　螞蟻集團或受影響

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

借貸 Fintech 中國銀行保險監督管理委員會 螞蟻銀行 京東（美：JD）

下一篇文章

【美股焦點】美股創二戰以來最勁「年底升浪」　預示今年會有雙位數回報？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元存款】香港11月港元存款單月走資逾1萬億　金管局：涉IPO退款
【港元存款】香港11月港元存款單月走資逾1萬億　金管局：涉IPO退款
【騰訊股價】華為重新上架騰訊遊戲　傳遊戲分成比例存分歧（第三版）
【騰訊股價】華為重新上架騰訊遊戲　傳遊戲分成比例存分歧（第三版）
【亞洲首富】農夫山泉創辦人鍾睒睒成亞洲首富　黃崢超越馬雲馬化騰李嘉誠
【亞洲首富】農夫山泉創辦人鍾睒睒成亞洲首富　黃崢超越馬雲馬化騰李嘉誠
【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　1月7日起暫停交易
【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　1月7日起暫停交易
【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購244倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購244倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【Ark Invest】女股神Cathie Wood斥逾2億加倉騰訊、阿里　此前曾於「拆股後低位」撈底Tesla
【Ark Invest】女股神Cathie Wood斥逾2億加倉騰訊、阿里　此前曾於「拆股後低位」撈底Tesla