螞蟻、京東等互聯網借貸廣告何故被銀保監批評「奇葩」？一文看清內地創意借貸廣告

▲ 京東白條早前曾以「生活不能忍」作為宣傳口號，例如「生活不是忍出來的」。

中國近月頻頻整頓互聯網金融科技平台，繼早前螞蟻、京東、陸金所多間平台下架互聯網下撤互聯網存款產品，內地銀保監今周內再度發出公告，指部分互聯網金融產品沒有披露足夠產品信息，模糊額外收取手續費、逾期計費等資訊。

中銀保監警告互聯網平台勿過度放貸，詳情可見﹕【下一頁】

不過，細閱公告內容，有一條條文特別針對內地借貸廣告﹕

「一些網絡平台的網貸營銷罔顧消費者利益，利用『土味』、『奇葩』廣告吸引流量，套取客戶信息……通過廣告界面過度收集客戶信息……」

內地互聯網金融平台除了存款產品外，借貸產品近日亦多番遭到外界抨擊過度誘使年青人消費，早前京東金融在微博連續兩次就旗下借貸廣告致歉，內地互聯網金融科技借貸廣告到底有何特別之處？

多間金融科技平台下架互聯網存款產品，詳情可見﹕【下一頁】

螞蟻花唄

螞蟻在主動下架互聯網存款產品後，曾將旗下借貸業務「花唄」年輕用戶的額度，部分用戶額度被下降到2000元（人民幣，下同）。螞蟻花唄的借貸廣告以「#活成我想要的樣子」作為招徠，鼓勵用戶借貸，從而實現理想中的生活，當中廣告文案曾引來不少爭議。例如其中一個廣告內，內容講述一對看似貧窮的兄妹住在農村，妹妹考上大學，哥哥以借貸形式為妹妹買下筆記本電腦，或者以父親為了體面，以借貸形式為女兒籌辦一場盛大的生日會等等，內容被網民批評刺激非理性消費。

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京東（京東白條）

京東金融早前流傳一條短視頻廣告，內容提到一名貧窮的男士因沒有錢，而被空姐婉轉拒絕幫助身體不適的母親，其後一名男子表示願意幫助他，隨即拿起手機幫那名男士借貸15萬元，以免因沒有錢「而讓人笑話」。除了此廣告以外，京東白條早前曾以「生活不能忍」作為宣傳口號，例如「生活不是忍出來的」，「不能忍受手機沒有電」，「不能忍受和兩億人擠在同一天放假」，鼓勵年輕人利用借貸過著自己理想的生活。

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隨著內地銀保監陸續規範互聯網金融借貸，外界預料，此類創意借貸廣告或將不再復見。

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編輯﹕賴奕羚