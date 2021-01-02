  • 16°C
香港時間 : 2021102日 (六) 12:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比特幣】美財政部擬將加密貨幣列入海外交易申報 比特幣未見明顯跌幅

新經濟追蹤 12:19 2021/01/02

分享：

加密貨幣網站Coindesk報道，美國財政部旗下的金融犯罪執法網絡（FinCen）透露，擬收緊監管加密貨幣的交易申報。

加密貨幣網站Coindesk報道，美國財政部旗下的金融犯罪執法網絡（FinCen）透露，擬收緊監管加密貨幣的海外交易申報，有意修改銀行秘密法（Bank Secrecy Act）中的海外銀行及金融賬戶申報規則。

拜登新政府上場或收緊加密貨幣監管政策，詳情可見﹕【下一頁

有關規則經修改後，若美國公民在境外擁有超過1萬美元的虛擬貨幣，海外銀行及金融賬戶需規定用戶進行申報，當中需報告超過1萬美元的加密貨幣持有量和相關交易活動。暫時未知會否需要繳交其他資訊，例如區塊鏈地址。

比特幣價格未受消息影響，價格維持在29000美元上方，截至周六上午11時，比特幣報29371美元，24小時內升幅達0.2%。早前受美國證券交易委員會（SEC）上訴Ripple而大跌三成的瑞波幣亦回升3.4%，現報0.23美元。

據了解，部分加密貨幣交易所的用戶可能會受影響。Fincen在12月亦有提出另一項公眾諮詢，問及「若用戶轉賬超過3000美元的加密貨幣，交易所需記錄用戶資料」，以及「若交易超過1萬美元，交易所需上繳貨幣交易報告」，引來加密貨幣界人士不滿。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章﹕【Bitcoin】廣汽蔚來「踩界」稱接受比特幣支付　蔚來汽車急割席（第二版）

【Bitcoin】印度政府據報擬向比特幣交易徵稅18%

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 瑞波幣 比特幣 區塊鏈 美元

上一篇文章

【電動車】Tesla國產Model Y大幅降價15萬人幣 10小時內訂購量高達10萬輛（第二版）

下一篇文章

【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購244倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊股價】華為重新上架騰訊遊戲　傳遊戲分成比例存分歧（第三版）
【騰訊股價】華為重新上架騰訊遊戲　傳遊戲分成比例存分歧（第三版）
【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購244倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技孖展逾1000億超購244倍　吳奇隆稻草熊孖展87億（不斷更新）
【亞洲首富】農夫山泉創辦人鍾睒睒成亞洲首富　黃崢超越馬雲馬化騰李嘉誠
【亞洲首富】農夫山泉創辦人鍾睒睒成亞洲首富　黃崢超越馬雲馬化騰李嘉誠
【Ark Invest】女股神Cathie Wood斥逾2億加倉騰訊、阿里　此前曾於「拆股後低位」撈底Tesla
【Ark Invest】女股神Cathie Wood斥逾2億加倉騰訊、阿里　此前曾於「拆股後低位」撈底Tesla
【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　1月7日起暫停交易
【美國制裁】紐交所NYSE要求中移動、中電信及聯通除牌　1月7日起暫停交易
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資
【新股IPO】醫渡科技2158周四招股　一手入場費2657元、騰訊有份投資