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【比特幣】比特幣破頂升穿31000美元 美財政部擬將加密貨幣列入海外交易申報

新經濟追蹤 22:38 2021/01/02

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加密貨幣網站Coindesk報道，美國財政部旗下的金融犯罪執法網絡（FinCen）透露，擬收緊監管加密貨幣的交易申報。

加密貨幣網站Coindesk報道，美國財政部旗下的金融犯罪執法網絡（FinCen）透露，擬收緊監管加密貨幣的海外交易申報，有意修改銀行秘密法（Bank Secrecy Act）中的海外銀行及金融賬戶申報規則。比特幣價格未受消息影響，周六晚上再次破頂，升穿31,000美元。據Coindesk數據顯示，截至周六晚上10時37分，現報31193美元，24小時內升幅達6.1%。

拜登新政府上場或收緊加密貨幣監管政策，詳情可見﹕【下一頁

有關規則經修改後，若美國公民在境外擁有超過1萬美元的虛擬貨幣，海外銀行及金融賬戶需規定用戶進行申報，當中需報告超過1萬美元的加密貨幣持有量和相關交易活動。暫時未知會否需要繳交其他資訊，例如區塊鏈地址。

據了解，部分加密貨幣交易所的用戶可能會受影響。Fincen在12月亦有提出另一項公眾諮詢，問及「若用戶轉賬超過3000美元的加密貨幣，交易所需記錄用戶資料」，以及「若交易超過1萬美元，交易所需上繳貨幣交易報告」，引來加密貨幣界人士不滿。

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相關文章﹕【Bitcoin】廣汽蔚來「踩界」稱接受比特幣支付　蔚來汽車急割席（第二版）

【Bitcoin】印度政府據報擬向比特幣交易徵稅18%

 

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編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 瑞波幣 比特幣 區塊鏈 美元

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