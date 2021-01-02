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【航空業告急】2021下半年見好轉？　料美國航空公司去年蝕逾350億美元

商業 11:22 2021/01/02

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有分析師預計，美國航空公司於2020年，淨虧損有機會超過350億美元。

美國航空業因疫情受重挫，有分析師預計，美國航空公司於2020年，淨虧損有機會超過350億美元，當中包括40年以來首次錄得年度虧損的西南航空（Southwest Airline）。當地人剛開始接種疫苗，航空業界何時可見轉機？

據CNBC報道，新冠肺炎令載客數量急速收窄，結束了業界10年的利潤成績。貿易組織Airlines for America認為，業界為了對抗疫情帶來的危機，債務總額增加670億美元，達至逾1,720億美元。該組織預料，還款將成為業界於未來數年的不利因素。

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不過，現時航空旅遊的需求已較疫情爆發初期有所恢復。據美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）於截至周三（30日）計算的五天中，每天有超過100萬人在美國機場進行檢查。雖然該數據仍較去年同期下跌約45%，但較4月16日期間，進行檢查數目只有95,085人增加。

美國航空收益明年將反彈？
據CNBC引述分析師稱，疫苗有助市民增強對旅行需求持樂觀態度，但暫時無法確實恢復行程。不過，他認為航空公司將會減少虧損，但預計於2022年包括西南航空和達美航空（Delta）等，才將會轉虧為盈。

達美航空行政總裁Edward Bastian稱，暫時無法知道旅行需求反彈的情況。但他重申，希望達美航空的現金流在春季能重回正數。

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責任編輯：馬意文

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