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【耶倫身家】耶倫兩年單靠演講費賺逾5000萬 持有輝瑞及AT&T

Hot Talk 11:10 2021/01/02

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翻查披露文件內容，耶倫兩年期間共發表64次講話，向多間大行及大型科企收取演講費。

即將上任美國財長、前美國聯儲局主席耶倫披露財務資料，文件顯示，她在2018年離開聯儲局後兩年間，總共從50多場現場和線上活動中大賺700萬美元（約5426.7萬港元）演講費。

據《華爾街日報》報道，耶倫在2014年至2018年擔任美國聯儲局主席，耶倫離任後，不少人對聯儲局政策感興趣，因此邀請耶倫就經濟前景和貨幣政策發表演講。

翻查披露文件內容，耶倫兩年期間共發表64次講話，向多間大行及大型科企收取演講費，當中包括瑞銀、巴克萊、瑞信、花旗、高盛、Google等公司。眾多公司中，耶倫在花旗演講的次數最多，9次演講總共收取約99.3萬美元（約770萬港元）費用。名單顯示，耶倫在今年亦有向香港貿發局收取一筆價值27萬美元（約209.3萬港元）的演講費用，貿發局曾於2020年1月的亞洲金融論壇邀請耶倫作為演講嘉賓。

名單顯示，耶倫在今年亦有向香港貿發局收取一筆價值27萬美元（約209.3萬港元）的演講費用，貿發局曾於2020年1月的亞洲金融論壇邀請耶倫作為演講嘉賓。

持有輝瑞和AT&T

除了演講費用外，耶倫亦持有AT&T（美﹕T）、輝瑞（美﹕PFE）、國際能源公司康菲（美﹕COP）等公司的股票。據了解，耶倫和她的丈夫George Akerlof持有的股票、債券基金股票和銀行帳戶等資產價值總共在800萬至1960萬美元之間。（約為6201.9萬至1.5億港元）

除了演講費用外，耶倫亦持有AT&T（美﹕T）、輝瑞（美﹕PFE）、國際能源公司康菲（美﹕COP）等公司的股票。

耶倫公眾披露財務文件﹕連結

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編輯﹕賴奕羚

美股 股票 基金 金融 香港貿發局 債券 美國聯儲局 花旗銀行 瑞銀

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