科技股達人Gene Munster預言　蘋果市值將升至3萬億美元

創投基金Loup Ventures創辦人Gene Munster接受《CNBC》訪問時表示，蘋果(Apple)未來市值將達到3萬億美元（23.3萬億港元），可在FAANG中保持強勁走勢。

Gene Munster過去在Piper Jaffray擔任分析員時，長期追蹤蘋果股份，他於2020年初時曾預測蘋果市值可達2萬億美元，結果蘋果在去年8月份時成為第一家市值2萬億美元的美國上市公司。

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蘋果最新股價為132.69美元，市值約2.3萬億美元，Munster表示，這家總部位於加洲的公司現實上可以達到每股200美元，這將使其市值超過3萬億美元。他的預測是基於蘋果2022年市盈率35倍。蘋果目前的市盈率接近41倍，股價去年飆升了約81%。

Munster表示，可能有助於推動蘋果走高的一個催化劑，是新冠疫情使遠程工作被更廣泛的接受。「未來12到24個月，在任何地方工作的人都會購買更多的Mac、iPad、以及蘋果服務。」

他指出，與其他大型科技公司相比，他相信蘋果將在2021年繼續保持強勁。「FAANG股價走勢將進一步分化，Facebook和Netflix將落後於蘋果和亞馬遜(Amazon)。」

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記者：李兆明