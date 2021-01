【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一開放　搶先看預購方法及攻略

▲ PlayStation HK表示,將於周一(1月4日)開放第二輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation5抽籤系統」。

Sony(美:SNE)新遊戲主機PlayStation 5(PS5)自推出以來全球熱賣,PlayStation HK表示,將於周一(1月4日)開放第二輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation5抽籤系統」,並僅供香港區PlayStationPlus會員參加訂購PS5。同時,香港電訊 (06823) 旗下The Club會於同日中午12時起接受PS5主機預訂。

The Club PS5預訂專頁

The Club亦有提供搶購PS5小貼士(以現金預購),稱用家可預先複製定自己的電郵地址,入到預訂專頁可快速貼上電郵,盡快提交表格。提交後,系統會在幾分鐘內顯示預訂結果,不用連環按F5。若成功搶到,記得在指定時間內繳交訂金及跟據通知電郵內的指示完成整個購物流程以預留貨品。

至於在官方預購,估計與上一輪抽籤經驗一樣,是輸入PSN進行抽籤及選擇PlayStaion Platinum Shop的地點,公布結果後便會發短訊到中籤者的手機,提示到PlayStaion Platinum Shop取機。

另外,PlayStation表示,PlayStation Plus 1月份會員免費遊戲為PS4 Shadow of the Tomb Raider(踏上古墓歷險之旅)、PS4 Greedfall(探索17世紀奇幻歐洲島嶼)及PS5 Maneater(食人鯊縱橫海洋吞食一切),下載期限為1月5日至2月1日。

