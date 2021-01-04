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【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）

Hot Talk 12:11 2021/01/04

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PlayStation HK表示，將於周一（1月4日）開放第二輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation5抽籤系統」。

Sony（美：SNE）新遊戲主機PlayStation 5（PS5）自推出以來全球熱賣，PlayStation HK表示，將於周一（1月4日）開放第二輪PlayStation Platinum Shop「網上預購PlayStation5抽籤系統」，並僅供香港區PlayStationPlus會員參加訂購PS5。同時，香港電訊 （06823） 旗下The Club、LogOn、豐澤都會於同日中午12時起接受PS5主機預訂登記。

相關連結：

The Club亦有提供搶購PS5小貼士（以現金預購），稱用家可預先複製定自己的電郵地址，入到預訂專頁可快速貼上電郵，盡快提交表格。The Club 周一開放預售不足30秒已經售罄。

至於在官方預購，估計與上一輪抽籤經驗一樣，是輸入PSN進行抽籤及選擇PlayStaion Platinum Shop的地點，公布結果後便會發短訊到中籤者的手機，提示到PlayStaion Platinum Shop取機。

另外，PlayStation表示，PlayStation Plus 1月份會員免費遊戲為PS4 Shadow of the Tomb Raider（踏上古墓歷險之旅）、PS4 Greedfall（探索17世紀奇幻歐洲島嶼）及PS5 Maneater（食人鯊縱橫海洋吞食一切），下載期限為1月5日至2月1日。

相關文章：【PS5斷貨】PS5首四周賣340萬部 台積電增產能、明年產量或達1800萬部

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編輯：袁諾曦

香港股票 PlayStation Sony 香港電訊－SS（06823）

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