【馬雲有份】「奈雪の茶」完成8億C輪融資估值156億元 雲鋒基金參投、正籌備香港上市

▲ 「奈雪の茶」證實完成最新一輪融資，傳融資金額1億美元，由PAG領投，雲鋒基金參投。

內地知名連鎖茶飲店「奈雪の茶」完成最新一輪融資，籌集超過1億美元（約7.8億港元），估值近20億美元（折合約156億港元）。本輪融資由私募股權基金太盟投資集團（PAG）領投，馬雲旗下雲鋒基金也是投資人之一。「奈雪の茶」本輪融資擬用於加大產品研發投入、供應鏈及數字化建設。

知情人士稱，由於新冠肺炎疫情擾亂其美國上市計劃，「奈雪の茶」正考慮在香港上市。彭博社早前報道，「奈雪の茶」在去年2月已在美國秘密提交上市申請。「奈雪の茶」在去年11月也傳出已委任招銀為上市負責行，計劃在香港上市，並會有其他承銷團加入。

奈雪再傳赴港上市 發言人：近期無上市計劃

「奈雪の茶」向外媒證實已完成最新一輪融資，但沒有披露融資規模，該名發言人補充指，近期沒有IPO計劃。

「奈雪の茶」由彭心、趙林夫婦在2015年創建，主打20至35歲年輕女性客群。在2020年7月，前瑞幸咖啡CTO（首席技術官）何剛加盟「奈雪の茶」，擔任CTO一職，助力奈雪的數字化建設。

奈雪目前擁有超過300家門店，並在2019年進軍香港，在山頂開設首間分店。

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編輯：陳健婷