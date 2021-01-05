  • 22°C
香港時間 : 2021105日 (二) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【馬雲有份】「奈雪の茶」完成8億C輪融資估值156億元 雲鋒基金參投、正籌備香港上市

新股IPO 13:37 2021/01/05

分享：

「奈雪の茶」證實完成最新一輪融資，傳融資金額1億美元，由PAG領投，雲鋒基金參投。

內地知名連鎖茶飲店「奈雪の茶」完成最新一輪融資，籌集超過1億美元（約7.8億港元），估值近20億美元（折合約156億港元）。本輪融資由私募股權基金太盟投資集團（PAG）領投，馬雲旗下雲鋒基金也是投資人之一。「奈雪の茶」本輪融資擬用於加大產品研發投入、供應鏈及數字化建設。

知情人士稱，由於新冠肺炎疫情擾亂其美國上市計劃，「奈雪の茶」正考慮在香港上市。彭博社早前報道，「奈雪の茶」在去年2月已在美國秘密提交上市申請。「奈雪の茶」在去年11月也傳出已委任招銀為上市負責行，計劃在香港上市，並會有其他承銷團加入。

奈雪再傳赴港上市 發言人：近期無上市計劃

「奈雪の茶」向外媒證實已完成最新一輪融資，但沒有披露融資規模，該名發言人補充指，近期沒有IPO計劃。

「奈雪の茶」由彭心、趙林夫婦在2015年創建，主打20至35歲年輕女性客群。在2020年7月，前瑞幸咖啡CTO（首席技術官）何剛加盟「奈雪の茶」，擔任CTO一職，助力奈雪的數字化建設。

奈雪目前擁有超過300家門店，並在2019年進軍香港，在山頂開設首間分店。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】奈雪之茶已委上市負責行　計劃來港上市

【新股IPO】瑞幸咖啡前技術總監跳槽「奈雪の茶」 傳考慮香港上市（第二版）

編輯：陳健婷

香港股票 私募股權基金 IPO

上一篇文章

89款國產遊戲獲批版號 網易《王牌競速》、心動《骰子元素師》上榜

下一篇文章

【2021香港樓市】摩通料今年住宅樓價升5%至10% 強勁購買力抵消失業率上升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【限聚令延長】陳肇始：再延長現行防疫措施至本月20日　全港學校停課至農曆年假
【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中移動ADR低港5%　夜期收市跟美股挫321點（不斷更新）
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【人民幣定期存款】滙豐搶人民幣定存　最高達10厘息
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【中小學停課】教育局延長暫停面授課堂至農曆年假期　小六呈分試、中六生回校可按學校需要舉行
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158孖展逾1668億超購404倍　吳奇隆稻草熊孖展178億（不斷更新）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）
【PS5網上預訂】Sony PS5抽籤預購周一中午開放　TheClub 30秒售罄、其他平台接受登記（附連結）