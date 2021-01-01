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【人民幣】誰是神準人民幣專家 估中去年底目標？

Hot Talk 21:56 2021/01/01

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去年初1年期人民幣定存息最高有3厘，而在岸價全年累升逾6%，滙息總回報高達近1成。

新年伊始，謹祝讀者身心安康喜迎接2021年。去舊迎新，又是回顧與前瞻的好時機。去年避險族的大贏家，莫過於把握良機開立人民幣定存，滙息雙贏。如以去年初1年期人幣息最高有3厘，而在岸價於2020年累升逾6%，滙息總回報高達近一成。

業界對人幣看法素來呈大分歧，好淡友對决，如以在岸價去年底在亞洲收盤報6.5398的逾兩年半高位，一眾名家中，以渣打中國宏觀策略部主管劉潔的6.55預估最貼近。至於大好友、花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧，則料去年底目標價為6.5，差距亦甚少。

離岸價曾高見6.4895  兩年半高

去年乍現黑天鵝，新冠病毒久纏一年，美國緊急劈息至零水平；加上特朗普反全球化，與全球為敵，變相加速美元轉弱，結束多年的牛市，令非美貨幣伺機大反撲。而大除夕人民幣再發威，離岸價更升穿6.5及6.49，一度高見6.4895，創下2018年6月以來新高。惟在岸價的漲幅較克制，亞洲收盤報6.5398，市傳中資掃美金力阻升勢。

翻查業界對去年人民幣預測，爭相轉軚由熊轉牛，成功捕捉轉角市，包括渣打的劉潔，以及東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥等，兩者齊料去年底在岸價見6.55；但難以挑戰6.5「紅綫」，以免漲幅過急。

大行今年人幣目標價，詳情可按下圖觀看

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展望2021年，業界指主要有兩大基調，包括︰

（1）中外資牛熊大鬥法，今年底高低位料介乎6至7算。正當牛熊對疊，堪稱大淡友的光大新鴻基外滙策略師任曉平預期，2021年人幣將不斷走貶，首季高見6.7，第二季6.8，第三季更乍現7至7.2，及至第四季險守7算關。任曉平回應本報查詢解釋，首季環球經濟的增長仍處於放緩減慢趨勢，且料特朗普及接班人拜登的對決將持續至1月份，但第二季至第三季，全球經濟增速將加快，惟中美關係再趨緊張，影響產業鏈重組，遂料第三季至第四季人幣有機會下試7.2的歷史新低。

（2）另一焦點是，人幣整年走向是否先升後跌亦看法兩極，而外資鬥牛爭相上調目標價，最牛是花旗黃栢寧，料今年中人幣高見6.3，及至年底目標價更挑戰6算新關。

反觀，滙豐及渣打兩大行卻料，人幣今年先高後低。滙豐私人銀行董事總經理及亞洲區首席市場策略師范卓雲認為，歐美及內地等主要經濟體將帶動全球經濟復甦，料上半年人幣有空間再轉強，首季尾有望升至6.45，年中則為6.3，及至年底企穩於6.6水平。劉潔不約而同料，上半年人幣已見頂，闖6.3新高，年底略回軟至6.45，主因是上半年已反映內地疫後率先跑出等利好消息。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 人民幣

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