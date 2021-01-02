【美股焦點】美股創二戰以來最勁「年底升浪」　預示今年會有雙位數回報？

▲ 參考過往經驗，2020年年底的一輪升勢隨時意味美股今年可再錄雙位數回報

市場氣氛樂觀，美股於2020年最後一個交易日繼續衝高，助標指創下二戰以來最強年底升浪 （即11月至12月）。事實上，美股年底升浪通常對新一年股市方向甚具啟示，參考過往經驗，2020年年底的一輪升勢隨時意味美股今年可再錄雙位數回報。

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標指於2020年的11月至12月短短兩個月內，累計上升14.9%，不但是1998年以來首度錄得超過10%回報的年底升浪，更是二戰以來表現最強勁的一次年底升浪。

根據美國投資服務機構LPL Financial的統計，當年底升浪升幅高逾10%時，新一年回報平均計高達18.1%，而表現最佳的一次，更有26.4%。該年是1954年，美國股市剛收復「大蕭條」失地。

年底升浪報捷後 標指1月平均升3%

而由較短期的角度來看，美股普遍於新一年1月亦能延續年底升浪動力，對上5次經歷升幅高達10%的年底升浪後，翌年1月標指回報平均3%。

過往數據固然值得參考，但究竟今年美股有甚麼潛在利好因素支持呢？ 最大的主題當然是環球經濟活動在疫情受控後回復正常，並引領各行各業之公司盈利重返正軌。

除此之外，考慮到聯儲局大放「鴿」詞維持零息環境之餘，更延續買債計劃，市場中短期資金料極為充足，意味由流動性不足而觸發的潛在尾部風險 （tail risk）較難發生，資金在尋找投資出路的前提下，美股大跌機會或有限。

資金入市意欲不俗，State Street Associates投資者行為研究部主管Rajeev Bhargava指出，該行通過分析機構投資者買賣模式而成的投資者信心指數顯示，環球資金風險偏好為最近兩年多以來最正面，其中「很大程度上是由美國和亞洲投資者所推動」。

Bhargava估計，疫苗面世、美國財政刺激方案等消息均有助風險資產市場前景「變得更為積極」，但提醒疫情病例持續激增，後市需有更多疫苗有效性數據以判斷股市動力「是否會持續到新的一年」。

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記者 ： 莫亦熙