【科技一周回顧】WhatsApp將停止支援較舊款手機電話設備　小米11年度旗艦機登場　

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1.【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計 增煙紫、卡其色

小米2020年壓軸登場的旗艦機小米 11，終於今晚正式發布，今次以「輕裝上陣」為主題。小米創始人、董事長兼行政總裁雷軍雖然已率先在微博爆料，指小米11將取消附贈 USB充電器，響應科技環保，但由於得知有不少網民不滿，所以推出價格相同的雙版本包括：不含充電器及數據線的「標準版」、包含55W小米GaN充電器的「套裝版」，讓消費者自行選擇，希望大家支持環保。

2.【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備 iPhone 4、三星Galaxy SII上榜

通訊軟件WhatsApp自智能手機登場後，一直深受全球用家歡迎。不過在WhatsApp推出不同新功能後，較舊的手機設備或許未必能夠使用了。WhatsApp宣布，將會在踏入2021年的第一天，停止向大批舊手機提供服務，無論採用的是什麼系統版本，都會停止支援WhatsApp服務。

3.【晶片大戰】聯發科首次擊敗高通 成全球智能手機最大晶片商

據市場研究調查機構Counterpoint Research最新報告，聯發科是本年度第三季的晶片供應商冠軍，市佔率高達31%。高通則緊追在後，市佔率為29%。聯發科在100至200美元價位的中低價位智能手機和新興市場表現強勁。特別是在拉丁美洲和印度市場，聯發科市佔分別大幅年增22個百分點和11個百分點。

4.【三星動向】三星手機出貨量創9年新低 韓媒揭將大改2021年新機策略

在新冠肺炎疫情影響下，全球經濟下滑，智能手機出貨量也受顯著影響。韓媒ETNEWS早前引述業界消息指，三星手機每年出貨量在過去九年，都維持達3億部的既定目標水平。惟在2020年，三星的手機總出貨量估計僅有2.7億部，創下三星近九年新低紀錄。

責任編輯：李寶如