【2020稅貸戰】稅貸息最低1.26厘 邊間打價格戰膺殺價王？

再有業界力谷税貸，壓軸出招的是大眾銀行，最近為旗下名為「快稅易」的稅務貸款計劃作推廣，最低息2.87厘，以貸款額100萬元及6個月還款期計。惟須特選客戶才享最低息，例如每月薪金達4萬元或以上的專業人士，又或把現有物業向該行作借貸，並於過往12個月內保持良好還款紀錄等。

總覽去年至今已搶攻「綠色炸彈」的廿間業界，包括傳統銀行、虛擬銀行及財務公司；如以最低年利率比併，息率甚參差，由1.26厘至3.12厘。

金融機構紛推新稅貸計劃，息率詳情可按下圖觀看

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論及2020年度的「平霸」，華僑永亨信用財務臨近歲晚收爐才突擊，上月中推出名為「特低息」稅貸計劃，息率最低1.26厘，頓變全城最平，撼贏富邦的1.28厘低。

至於過去數年曾膺「殺價王」的大新 （02356） ，則以1.38厘險守季軍；虛擬銀行眾安的1.45厘為全城第4低，至於中銀香港 （02388） 的1.59厘則位列第五。

逾半數銀行稅貸息 低於兩厘

總結2020年度稅貸戰，鬥平息的價格戰不斷湧現，業界指主要受歐美鬥放水（QE），超低息大環境所影響，且料聯儲局維持零息水平起碼至2023年，故此大部分業界鬥減税貸息，當中逾半數、或10間銀行的息率低於兩厘。至於要數劈幅最勁的則是富邦，狠削逾1厘、至1.28厘，惟新息率仍不敵華僑永亨信用財務的1.26厘。

税務貸款素來為業界兵家必爭的市場，最近一兩年連虛擬銀行也加入戰團，以借貸條款相對寬鬆作招徠，冀硬撼「財仔」及傳統銀行，逆市突圍。

正因市場資金成本低，連發鈔行的稅貸息亦以性價比作大鬥法，比如低於兩厘的大行，包括渣打的1.75厘、東亞 （00023） 及花旗齊為1.78厘，以及工銀亞洲的1.97厘。

但消委會早前提醒消費者，銀行的超低稅貸息多要求附帶條件，例如特選客戶等。若貸款人並未達致指定要求，有銀行的稅貸息率高達11.26厘，較標榜最低的1.63厘，竟然高出逾9.6厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源