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【英國脫歐】 貨運司機過關需交文件 加來元旦日交通大致暢順

環球政經 22:13 2021/01/01

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英國脫歐過渡期屆滿。在元旦日早上，與英國海底隧道接壤的法國港口城市加來，未有因為脫歐後添加的通關程序出現混亂和延誤情況。

【英國脫歐】設半年過渡期討論細節 直布羅陀留神根地區　下一頁

在英國脫歐後迎來的首個早晨，由於當地假期，只有極少貨車過關，過程大致順利，邊境口岸未有出現混亂。

【英國脫歐】英國國會通過貿易協議 與歐盟元旦日正式分手下一頁

加來一直是法國與英國陸上貨運的重要樞紐點，去年曾因為交通流量過剩而出現貨車長龍。適逢今年英國脫歐，法國司機需要向邊境人員遞交清關文件，方可前往英國肯特郡。而早前有企業擔心，司機過關需要面對繁瑣的通關文書工作，或會影響兩地貨物流動。

法國海關地區傳訊主管魯熱洛（Thibaut Rougelot）表示，兩地的交通流量因應除夕元旦大幅下降，預料下周初開始回復正常水平。法國方面已花費超過1,300萬歐元，建設基礎設施幫助貨物運輸順利，同時增聘700名海關人員，應付突發情況。

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撰文 : 李勝男

脫歐 肯特郡 法國 英國

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