【職場共融】寄語殘障人士勿自我標籤　盼打破職場歧視

▲ 一般人認為視障人士只可以從事按摩、洗碗的工作，就業選擇少，人生被限制；但花花並不認同，認為每個人都有自己的價值。（點字曲奇FB圖片）

殘疾人士就業向來不容易，就算擁有高學歷，求職時仍不免遇到種種障礙，甚至被拒門外，令人不禁反思社會對殘疾人士的不公。本港首位視障心理治療師黃明慧（花花）決心以自身經驗，喚起大眾關注殘疾人士就業問題。

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本港疫情下經濟嚴峻，失業率上升，殘疾人士在就業方面更是難上加難。一般人認為視障人士只可以從事按摩、洗碗的工作，就業選擇少，人生被限制。但花花並不認同，認為每個人都有自己的價值，應該互相尊重。她坦言，雖然現時愈來愈多機構提倡殘疾人士的就業問題，例如失明人士協進會、香港傷殘青年協會等，惟殘疾人士的失業率仍然偏高，更有超過7成為視障人士，情況相當不理想。

▲ 花花強調，政府應多教育大眾，改變僱主以至整體社會對殘疾人士的破舊觀念、有色眼鏡甚至歧視。（湯炳強攝）

花花強調，政府應多教育大眾，改變僱主以至整體社會對殘疾人士的破舊觀念、有色眼鏡甚至歧視。事實上，至今仍有不少僱主對殘疾人士的工作能力存疑，又或擔心他們會帶來更大開支。但其實殘疾人士和其他人一樣擁有工作能力，在接受適當培訓及指導後，也能勝任不同工作。

寄語殘障者 勿自我標籤

其開設的社企品牌名字Codekey Cookies正有解碼之意，她希望打破外界對殘疾人士的負面標籤，認為每個人都有弱處。

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人無可能做到所有事，每次只想到自己做不到，連試也不試，當然做不到；試了，即使失敗，過程中亦必有得着。

她又寄語殘疾人士切勿標籤自己，同時亦要承認自己有做不到的事情，在職場上雙方應學習互相尊重和欣賞，達致社會共融。

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記者：施雯雯