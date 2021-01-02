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【逆境自強】失明人士巧手製作點字曲奇　冀社會放下標籤平等共融

商業 12:00 2021/01/02

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因患上罕見疾病意外失明的黃明慧（花花），多年來勇於突破障礙，為本港首位視障心理治療師外，更於2015年創立社企曲奇品牌。（湯炳強攝）

視障人士往往被社會標籤為弱勢，衣食住行都需要他人特別照顧，有人卻希望打破社會固有框框及標籤，為社會帶來平等與共融，增添更多正能量。

因患上罕見疾病意外失明的黃明慧（花花），多年來勇於突破障礙，除成為本港首位視障心理治療師外，更於2015年創立社企曲奇品牌，希望大眾對點字加深認識，證明「盲人唔代表咩都做唔到」，讓社會大眾放下對視障人士的各類標籤，帶來平等與共融。

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罕見藥物過敏　8歲起失視力

花花8歲那年，因為服食感冒藥，不幸患上平均「100萬人才有1個」的罕見藥物過敏症Stevens-Johnson Syndrome（SJS），令全身皮膚和指甲腳甲脫落的同時，更奪去其視力。花花憶述指：「當時身體很差，體重只剩20至30磅，醫生也以為我會死。」豈料她幸運地活過來，卻從此失去視覺。現時她右眼完全失明，左眼隱約感受到微光。雖然如此，但她卻從不自怨自憐。

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由於共融教學尚未普及，花花小學時仍就讀主流學校。天性開朗樂觀的她，自行研究讀書方法，還主動拉着老師說：「我寫不到字，不如默書時串字給你聽。」後來輾轉認識了莊陳有，他為花花提供義務教學，又教曉她點字，為她帶來不少鼓勵。直至中三那年，花花舉家移民加拿大，她繼續堅持學業，獲得6個獎學金升讀大學，主修心理學及經濟學雙學位，更考獲催眠治療專業證書，於2013年完成教育學士學位。

全人手製曲奇　可砌心意字句

6年前回港參加朋友的婚禮，促使她決心回流發展，並成為本地首位視障心理治療師。在一次與友人的言談間，得悉對方曾嘗試製作點字曲奇，但最終失敗收場。不願服輸的她買齊工具材料，落手落腳試做，一試成功，味道更大受好評，遂萌起開設社企的念頭，希望在其自家製的曲奇上加添有意思的字句，向大眾傳遞正面信息。

Codekey Cookies每塊曲奇的點點位置都不同，每一塊都代表一個英文字母；盒內附說明書，客人可按喜好，砌出獨一無二的字句送給親友。（湯炳強攝）

2015年，她正式成立社企Codekey Cookies，出售畫上點字的自家製曲奇，供食客邊食邊解讀每一塊曲奇。由於每塊曲奇的點點位置都不同，每一塊都代表一個英文字母，需要全人手製作，而盒內亦附有說明書，客人可以按照個人喜好，砌出獨一無二的字句送給親友。

一般人可能很難想像失明人士如何製作曲奇，但在花花眼中是一件普通不過的事。她相信只要憑信念，事前用手確認各烹調用具，如打蛋器、麵粉篩、攪拌刀等位置，以及熟悉爐具運作，其實失明人士製作曲奇並不需要很多特別的輔助工具，只需要一個發聲的電子磅，量度食材便不怕出錯。

靠網上宣傳　設工作坊贏口碑

花花笑言，不少社企可能經營2至3年已無力支撑，意外的是Codekey Cookies在沒有政府和機構資助下，竟一直收支平衡，現時每年約售1,000盒曲奇。透過她努力在網上宣傳，又開設工作坊及擺攤位等獲取口碑，客人絡繹不絕，連藝人胡杏兒結婚時也選用她的曲奇作回禮。

除了點字曲奇外，Codekey Cookie亦會在中秋佳節與知名月餅品牌合作推出酥皮奶黃月，吸引不少人訂購。（湯炳強攝）

疫情下，社企曲奇工作坊被迫暫停，加上不少婚禮延期取消，曲奇生意大受影響，整體銷售額跌至3、4成。不過，花花仍然堅毅不屈，有全職員工找到新工作，她亦鼓勵員工放膽去做，寧願自己辛苦一點兼顧雜務工作。

她強調，建立社企目的並非要賺錢，只希望鼓勵大家正視自身的弱點、勇於接受自己，消除社會上的各種負面標籤，即使失去視力，都可以繼續為社會發光發熱。

記者：施雯雯

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