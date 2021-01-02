【機器學習】科學家透過AI發現月球隕石坑　節省曠日廢時過程

▲ 中國、意大利和冰島研究人員嘗試利用中國月球軌道器收集的數據來訓練機器學習演算法，自動辨識並記錄月球上超過十萬個隕石坑的位置。

最近，有新型隕石坑發現工具發現，月球表面比想像中還要堅固。在發表於《自然通訊》期刊中的一項研究中，來自中國、意大利和冰島的國際研究人員組成團隊，嘗試利用中國月球軌道器收集的數據來訓練機器學習演算法，自動辨識並記錄月球上超過十萬個隕石坑的位置。

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研究團隊描述了演算法的架構，及如何利用中國發射的月球軌道衛星收集數據，用來訓練電腦辨識隕石坑。據悉，機器學習幫助辨識月球中低緯度地區的隕石坑，並繪製共109,956個新的隕石坑位置圖，新近確定的隕石坑大部分直徑為0.6至60英里。

在過去月球繪製隕石坑的地圖中，通常都是由科學家逐個記錄曠日廢時的過程，並把衛星影像的隕石坑等觀測結果轉移到月球地圖上。而該團隊利用人工智能的方法，以機器視覺來辨識隕石坑，將大幅增加計算的效率；同時節省下來的人力成本可用於隕石坑個別地質分析。

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由於月球隕石坑可能有多種不同的樣式，因此教電腦辨識月球隕石坑並非易事。雖然隕石坑的特徵有可能會隨時間演化，不過科學家仍希望在月球上繪製所有隕石坑地圖，並為每個隕石坑標記年份，提供另一種方式研究太陽系的歷史。

責任編輯：施雯雯