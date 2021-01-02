【機器學習】科學家透過AI發現月球隕石坑　節省曠日廢時過程

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最近，有新型隕石坑發現工具發現，月球表面比想像中還要堅固。在發表於《自然通訊》期刊中的一項研究中，來自中國、意大利和冰島的國際研究人員組成團隊，嘗試利用中國月球軌道器收集的數據來訓練機器學習演算法，自動辨識並記錄月球上超過十萬個隕石坑的位置。
研究團隊描述了演算法的架構，及如何利用中國發射的月球軌道衛星收集數據，用來訓練電腦辨識隕石坑。據悉，機器學習幫助辨識月球中低緯度地區的隕石坑，並繪製共109,956個新的隕石坑位置圖，新近確定的隕石坑大部分直徑為0.6至60英里。
在過去月球繪製隕石坑的地圖中，通常都是由科學家逐個記錄曠日廢時的過程，並把衛星影像的隕石坑等觀測結果轉移到月球地圖上。而該團隊利用人工智能的方法，以機器視覺來辨識隕石坑，將大幅增加計算的效率；同時節省下來的人力成本可用於隕石坑個別地質分析。
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由於月球隕石坑可能有多種不同的樣式，因此教電腦辨識月球隕石坑並非易事。雖然隕石坑的特徵有可能會隨時間演化，不過科學家仍希望在月球上繪製所有隕石坑地圖，並為每個隕石坑標記年份，提供另一種方式研究太陽系的歷史。
責任編輯：施雯雯