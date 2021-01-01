【新冠疫苗】未中招先醫病 美國42人誤打雞尾酒療法

美國早已開展新冠疫苗接種計劃，但美國個別地區卻出現醫療失誤。美國西弗吉尼亞州有42人周三原本安排接種Moderna疫苗，但最後卻錯誤接種美國藥廠再生元（Regeneron）研發的新冠肺炎抗體藥物。西弗吉尼亞州地方官員強調，市民接受雞尾酒抗體療法後沒有健康風險，將會為他們再次注射新冠疫苗。

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西弗吉尼亞州國民警衛隊本周三承認，有42名布恩縣（Boone County）居民原定於當地診所接種Moderna疫苗，但最後卻錯誤接種了實驗性雞尾酒抗體療法。

布恩縣衛生部門局長米勒（Julie Miller）表示，部門已聯絡所有錯誤接受注射的市民，強調是次意外屬單一事件，他們短期內將重新接種新冠疫苗。米勒亦指，即使市民接受抗體療法後，亦沒有任何健康風險。

然而，米勒沒有交代為何出錯，僅表示會與多個部門審視接種疫苗的相關程序及措施。

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藥廠Regeneron的雞尾酒抗體療法，是透過靜脈輸注方式進行治療，而不是像疫苗般直接注射，美國總統特朗普（Donald Trump）感染新冠肺炎時就曾使用抗體療法。

責任編輯：郭麗明