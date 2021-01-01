  • 14°C
香港時間 : 2021101日 (五) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】未中招先醫病 美國42人誤打雞尾酒療法

環球社會熱點 19:01 2021/01/01

分享：

美國早已開展新冠疫苗接種計劃，但美國個別地區卻出現醫療失誤。美國西弗吉尼亞州有42人周三原本安排接種Moderna疫苗，但最後卻錯誤接種美國藥廠再生元（Regeneron）研發的新冠肺炎抗體藥物。西弗吉尼亞州地方官員強調，市民接受雞尾酒抗體療法後沒有健康風險，將會為他們再次注射新冠疫苗。

黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢 【下一頁】

西弗吉尼亞州國民警衛隊本周三承認，有42名布恩縣（Boone County）居民原定於當地診所接種Moderna疫苗，但最後卻錯誤接種了實驗性雞尾酒抗體療法。

布恩縣衛生部門局長米勒（Julie Miller）表示，部門已聯絡所有錯誤接受注射的市民，強調是次意外屬單一事件，他們短期內將重新接種新冠疫苗。米勒亦指，即使市民接受抗體療法後，亦沒有任何健康風險。

然而，米勒沒有交代為何出錯，僅表示會與多個部門審視接種疫苗的相關程序及措施。

特朗普讚雞尾酒療法有效 患者急切求試 【下一頁】

藥廠Regeneron的雞尾酒抗體療法，是透過靜脈輸注方式進行治療，而不是像疫苗般直接注射，美國總統特朗普（Donald Trump）感染新冠肺炎時就曾使用抗體療法。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【英國疫情】單日錄近千人死亡 專家料月底全國封城
今日
【英國疫情】單日錄近千人死亡 專家料月底全國封城
【美國疫情】黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢
今日
【美國疫情】黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢
【變種病毒】美國佛州出現首宗確診 全國共錄3宗
今日
【變種病毒】美國佛州出現首宗確診 全國共錄3宗
【新冠疫苗】美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到
今日
【新冠疫苗】美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到
【英國疫情】確診飆卻無床位 倫敦醫院將只治療新冠患者
今日
【英國疫情】確診飆卻無床位 倫敦醫院將只治療新冠患者
傳染病 疫情 特朗普 西弗吉尼亞 弗吉尼亞 美國 疫苗 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【英國疫情】確診飆卻無床位 倫敦醫院將只治療新冠患者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021新年】新西蘭最有氣氛 歐洲多國如「死城」（多圖）
【2021新年】新西蘭最有氣氛 歐洲多國如「死城」（多圖）
【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間19:00）
【英國疫情】英格蘭近8成地區「封城」 推遲學校復課日期至1月11日
【英國疫情】英格蘭近8成地區「封城」 推遲學校復課日期至1月11日
【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果
【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果
【美國大選結果】共和黨人最後一擊 欲推翻選舉人票結果（不斷更新）
【美國大選結果】共和黨人最後一擊 欲推翻選舉人票結果（不斷更新）