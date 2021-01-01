【2021新年優惠】JW萬豪住宿優惠每晚2021元起　房價全數回贈餐飲消費額

踏入新的一年，香港JW萬豪酒店推出全新「JW豪賞•豪嚐2021」住宿優惠，以優惠價2,021港元起預訂客房，酒店即賞房價全數回贈餐飲消費額。

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「JW豪賞 • 豪嚐2021」住宿優惠每房每晚由港幣2,021元起，星期一至四入住更可延長住宿至24小時。客人可使用餐飲回贈消費額，於居停期間在酒店8間餐廳、酒吧或客房享用餐膳，包括JW咖啡室的自助餐、The Lounge的經典下午茶、周日香檳早午餐或特色自助餐、萬豪金殿的粵菜、Flint的西式美饌、戶外池畔魚吧的海產，以及客房餐飲服務等。

此外，客人更可額外參加多個項目，包括專業攝影師1小時拍攝服務連30張相片及客房主題佈置，額外另加1,500元；Moët & Chandon香檳一瓶連33支玫瑰花花束及客房主題佈置 ，額外另加1,500元；相連客房一間配備一張或兩張雙人床 ，額外另加988元。

住宿優惠期由即日起至3月31日，並不適用於2月11日至14日。

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責任編輯：蘇穎琪

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