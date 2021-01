元旦日起改國歌歌詞 澳洲肯定原住民悠久歷史

踏入2021年,澳洲總理莫里森宣布修改國歌歌詞,反映澳洲社會多元並加強團結,肯定澳洲原住民超過6萬年的悠久歷史。

莫里森元旦日表示,會將國歌中「因我們年輕又自由」(For we are young and free),改為「因我們是一體又自由」(For we are one and free)。莫里森解釋,更改歌詞可以刻畫出澳洲人的精神,同時重申澳洲是世界上最古老的民主國家,尊重國家的基礎和對未來的共同願望。

他續指,雖然澳洲身為現代國家可能相對年輕,但國家的故事久遠,修改國歌歌詞讓澳洲正確地承認和尊重很多第一民族的故事,向原住民和移民的歷史致敬。今次改動亦是為讚揚澳洲在新型冠狀病毒疫情期間全國團結一心。

澳洲原住民部長懷亞特(Ken Wyatt)發聲明稱,當局在修改歌詞前曾諮詢他意見,他對此表示支持,形容最重要是進行對話,找出能引起所有澳洲人共鳴的歌詞。

新南威爾士省省長貝雷吉克莉安稱本來的國歌歌詞,忽視澳洲「驕傲的原住民文化」,所以在去年11月提案修改歌詞,有國會議員不同意,認為此舉有不公平玷污祖先之嫌。

