  • 14°C
香港時間 : 2021101日 (五) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

元旦日起改國歌歌詞 澳洲肯定原住民悠久歷史

環球政經 18:32 2021/01/01

分享：

踏入2021年，澳洲總理莫里森宣布修改國歌歌詞，反映澳洲社會多元並加強團結，肯定澳洲原住民超過6萬年的悠久歷史。

【澳洲疫情】為防爆疫　悉尼籲市民留家觀賞除夕煙花下一頁

莫里森元旦日表示，會將國歌中「因我們年輕又自由」（For we are young and free），改為「因我們是一體又自由」（For we are one and free）。莫里森解釋，更改歌詞可以刻畫出澳洲人的精神，同時重申澳洲是世界上最古老的民主國家，尊重國家的基礎和對未來的共同願望。

【新冠疫情】變種病毒全球急擴散 瑞典加拿大相約失守下一頁

他續指，雖然澳洲身為現代國家可能相對年輕，但國家的故事久遠，修改國歌歌詞讓澳洲正確地承認和尊重很多第一民族的故事，向原住民和移民的歷史致敬。今次改動亦是為讚揚澳洲在新型冠狀病毒疫情期間全國團結一心。

澳洲原住民部長懷亞特（Ken Wyatt）發聲明稱，當局在修改歌詞前曾諮詢他意見，他對此表示支持，形容最重要是進行對話，找出能引起所有澳洲人共鳴的歌詞。

新南威爾士省省長貝雷吉克莉安稱本來的國歌歌詞，忽視澳洲「驕傲的原住民文化」，所以在去年11月提案修改歌詞，有國會議員不同意，認為此舉有不公平玷污祖先之嫌。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李勝男

澳洲 疫情 莫里森

下一篇文章

【英國脫歐】設半年過渡期討論細節 直布羅陀留神根地區　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【樓市現象】資金太多唔知放邊好 投資者1329萬買個康怡花園單位收租
【樓市現象】資金太多唔知放邊好 投資者1329萬買個康怡花園單位收租
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股