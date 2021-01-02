【港元定期存款】虛銀5厘搶客　5大小銀行仍減港元存息

本周港元定期存款息率格價，正值跨年周，共有5間大小行追趕降息快車道。最矚目的是，工銀亞洲於大除夕宣布，3個月年息享5.2厘優惠，到期後不再延續；另有4間中小行鬥減，包括虛擬銀行滙立（WeLab Bank），剛於元旦日搶頭炮減短存息。

專家預計，下周已踏入新一年首周，礙於眼下疫情嚴峻，且料年關後拆息續跌，按理存息仍易減難加，業界暫毋須急於逆市加息搶存。

工銀亞洲撤「3人同行」 滙立元旦減息

上周作為2020年的壓軸周，僅得4個交易天，但仍有7間銀行調整存息，當中有4間搶乘減息尾班車。除了工銀亞洲撤特高息外，建行亞洲亦全面削短中長息，華僑永亨則兩連減短存，招商永隆更連續3天全面降息。至於新一年出手的滙立，剛於元旦日減息。另有兩行頻密作調整，大新 （02356） 及東亞 （00023） 加完又減。

正因歲晚收爐，業界普遍以靜制動，令本周短中長息榜僅3個月期驟變，主因是工銀亞洲連環把兩個破頂息下架，分別為2019年9月新推手機銀行「e開戶」，3個月享4.2厘；其後更於去年9月再推破頂的5.2厘，名為「3人同行」優惠，可獲加額外加息1厘，主要針對全新指定理財戶，再推介兩名新客，獲加至5.2厘。以門檻8萬元計，「3人同行」全期可賺息1,040元，但優惠剛於昨天屆滿。

如此一來，3個月的「高息王」自1月1日起，由虛銀富融（Fusion Bank）的5厘息取代（見表）。作為本港第8間虛擬銀行的富融，去年冬至日（12月21日）正式開業，客戶首筆存款有優惠，以上限3.8萬元計，3個月賺息475元；名額4萬個，2月1日截止。

▼ 點擊圖片放大

此外，另一虛銀卻帶頭率先減息。滙立客戶服務部表示，已調低3個月年息0.1厘，新息率報1.1厘，但須集齊50人才享最高息；若只得20人為0.9厘，撮合10人僅0.8厘。惟該行的1.1厘仍穩守亞軍，險勝對手眾安（ZA Bank）的1.08厘。

至於半年及1年期較長息，則以另一虛銀天星（Airstar Bank）居首，當中6個月期報1.05厘，1年長息為0.8厘。

展望2021年新年伊始市況，專家料業界暫仍忍手觀戰，主因有3︰

（1）拆息急回：1個月港元拆息在年關前竟罕現4連跌，跌穿0.2厘後，更乍現0.17厘低位。光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文預期，當年結效應過後，拆息續偏軟，按理存息難免跟跌。

（2）本港仍水浸：儘管金管局剛公布，去年11月港元存款驟減逾1萬億元，或跌12.6%；不過，分析指主要受IPO活動，以及有大型企業以存款償還貸款等影響。相反，綜觀首11個月，存款仍有升無跌；而11月驟縮，相信跟走資無大關係；何況，銀行總結餘現約有4,574億元，凸顯市面絕不缺水。

（3）靜觀疫苗成效：觀望疫苗能否有效殲滅變種病毒，以至帶動經濟復甦，相信傳統銀行暫仍處於遏息休戰期，且有待中港通關，才可令跨境融資活動漸有起色，貸款有較多出路，屆時銀行才可望掉頭加存息。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源