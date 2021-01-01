【智能手機】Google Pixel手機新增智能充電功能　強制用戶作息時間被指不夠人性化

▲ 為了減慢電池老化的過程，Google在上月的系統更新中，新增Adaptive Charging智能充電功能。

現時不少手機都有支援快速充電功能，雖然可以有效縮短充電的速度，但同時亦會加速電池老化。Google近年推出的Pixel 4和Pixel 5系列手機都有支援快速充電，為了減慢電池老化的過程，Google就在上月的系統更新中，新增Adaptive Charging智能充電功能。

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這個智能充電功能主要是讓用戶在夜間睡覺的時間，手機將改以較慢的速度充電，希望藉此在快速充電和延遲電池老化中間作平衡。不過，該功能需要配合手機鬧鐘使用，用戶只要在臨睡前設置好鬧鐘，Pixel系列手機在連接充電線時，就會自動使用慢速充電。

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然而，由於Google強制鬧鐘必須要設置在早上5時至10時之間，而晚上9時後就可以將手機再次連接充電，自動進行慢速充電。但此舉卻遭用戶批評不夠人性化，根本無法滿足所有用戶的需要。如果用戶的作息時間與Google的設定不符，例如在夜間上班、在晚上9時前睡覺，或是在早上5時前起床的人，就無辦法使用到Google的這項新功能。

責任編輯：施雯雯