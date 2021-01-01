【英國疫情】確診飆卻無床位 倫敦醫院將只治療新冠患者

英國疫情非常嚴峻，英國出現高傳染性新冠病毒，令新冠肺炎確診人數急增，其中英國倫敦成為重災區，倫敦醫療系統已不堪重負。英國倫敦一間大型醫院表示，正在改建院內手術室等地方為深切治療部，將集中所有醫院資源，只治療新冠肺炎患者。

英國周四(12月31日)單日錄得55,892宗確診，新增964宗死亡個案，至今亦有22,813人需要留院接受治療。

為應對新冠疫情，倫敦大學學院醫院（UCLH）去年3月，曾經改建其中5層，並在該些樓層內增設氧氣機和連續正壓呼吸器（Continuous Positive Airway Pressure，CPAP）。

由於疫情嚴峻，醫院現打算將所有樓層，按照深切治療部所需的標準改建。

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UCLH首席執行官利維（Marcel Levi）指，現時住院人數已經超過去年春季。在醫院資源分配方面，院內500張病床上，已220張用於新冠病人。

利維表示，該院一般只會有35名情況危殆病人，但現在已經翻倍至70人，按照疫情發現展，下周或增加至92名，醫院未來需或更進一步增加設施。



英國《太陽報》早前引述有外洩文件顯示，現在倫敦現時重症病床使用高達114%，意即所有病床已爆滿，而倫敦各醫院的醫療設備亦不足。

早前有報道指，倫敦多間醫院要求容許將部分病人，轉送至約克郡。有英國傳媒報道醫院內部曾發出警告，明年1月4日，醫療系統崩潰的情況將會到達巔峰。

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責任編輯：李俊儀