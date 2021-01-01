  • 14°C
香港時間 : 2021101日 (五) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】確診飆卻無床位 倫敦醫院將只治療新冠患者

環球社會熱點 19:01 2021/01/01

分享：

英國疫情非常嚴峻，英國出現高傳染性新冠病毒，令新冠肺炎確診人數急增，其中英國倫敦成為重災區，倫敦醫療系統已不堪重負。英國倫敦一間大型醫院表示，正在改建院內手術室等地方為深切治療部，將集中所有醫院資源，只治療新冠肺炎患者。

英國周四(12月31日)單日錄得55,892宗確診，新增964宗死亡個案，至今亦有22,813人需要留院接受治療。

為應對新冠疫情，倫敦大學學院醫院（UCLH）去年3月，曾經改建其中5層，並在該些樓層內增設氧氣機和連續正壓呼吸器（Continuous Positive Airway Pressure，CPAP）。

由於疫情嚴峻，醫院現打算將所有樓層，按照深切治療部所需的標準改建。

英國單日錄近千人死亡 專家料月底全國封城  【下一頁】

UCLH首席執行官利維（Marcel Levi）指，現時住院人數已經超過去年春季。在醫院資源分配方面，院內500張病床上，已220張用於新冠病人。

利維表示，該院一般只會有35名情況危殆病人，但現在已經翻倍至70人，按照疫情發現展，下周或增加至92名，醫院未來需或更進一步增加設施。

英國《太陽報》早前引述有外洩文件顯示，現在倫敦現時重症病床使用高達114%，意即所有病床已爆滿，而倫敦各醫院的醫療設備亦不足。

早前有報道指，倫敦多間醫院要求容許將部分病人，轉送至約克郡。有英國傳媒報道醫院內部曾發出警告，明年1月4日，醫療系統崩潰的情況將會到達巔峰。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：李俊儀

相關文章

【英國疫情】單日錄近千人死亡 專家料月底全國封城
今日
【英國疫情】單日錄近千人死亡 專家料月底全國封城
【變種病毒】不只英國南非 世衛證實有4款變種病毒
今日
【變種病毒】不只英國南非 世衛證實有4款變種病毒
【變種病毒】美國佛州出現首宗確診 全國共錄3宗
今日
【變種病毒】美國佛州出現首宗確診 全國共錄3宗
【美國疫情】黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢
今日
【美國疫情】黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢
【新冠疫苗】美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到
今日
【新冠疫苗】美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到
傳染病 疫情 倫敦 英國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苗】未中招先醫病 美國42人誤打雞尾酒療法

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021新年】新西蘭最有氣氛 歐洲多國如「死城」（多圖）
【2021新年】新西蘭最有氣氛 歐洲多國如「死城」（多圖）
【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月01日 時間19:00）
【英國疫情】英格蘭近8成地區「封城」 推遲學校復課日期至1月11日
【英國疫情】英格蘭近8成地區「封城」 推遲學校復課日期至1月11日
【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果
【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果
【美國大選結果】共和黨人最後一擊 欲推翻選舉人票結果（不斷更新）
【美國大選結果】共和黨人最後一擊 欲推翻選舉人票結果（不斷更新）