【英國脫歐】設半年過渡期討論細節 直布羅陀留神根地區　

英國與歐盟達成貿易協議，隨即趕及除夕夜前，與西班牙就直布羅陀達成初步有關脫歐後的協議，同意直布羅陀繼續留在歐洲神根地區。

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直布羅陀位於西班牙南端，屬英國海外領土，是西班牙1713年戰敗後割讓予英國的地區。因為英國脫歐，各界亦關注直布羅陀可能與西班牙出現硬邊界的問題。

【英國脫歐】英國歐盟達貿易協議共識 前首相卡梅倫:令人欣慰【下一頁】

馬德里、倫敦與直布羅陀三方的協商人員，順利趕在當地時間除夕夜前達成共識。直布羅陀將繼續是歐盟協議的一部分，半年內仍然履行神根公約，繼續開放與西班牙接壤的邊境，有別於英國脫離神根區的結果。

目前協議為雙方設半年過渡期，期間再討論協議的細節。西班牙外相岡薩雷斯( Arancha Gonzalez Laya）表示西班牙與直布羅陀每天共數以萬計的民眾跨境，協議將可免卻他們過境的時候接受審查與護照蓋章。

英國外相藍韜文 (Dominic Raab)表示，英國會堅定維護直布羅陀主權，致力減輕過渡期結束對直布羅陀的影響。西班牙首相桑切斯與英國首相約翰遜都在社教網站歡迎這項協議。

協議將傳達比利時布魯塞爾，歐盟委員會屆時會與英國磋商。

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