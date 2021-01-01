【英國脫歐】脫歐冀帶來經濟新氣象 英鎊升至1.36水平

▲ 約翰遜簽署協議時表示，英國將重新掌握（對自己國家主權）的控制權。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周三（30日）簽署脫歐貿易協議，為新一年的英國經濟帶來新氣象。自歐盟和英國國會分別通過脫歐貿易協議法案後，英鎊兌美元一掃過往頹勢，昨晚彈升至1.36元高位，高見1.3678元，創自2018年5月以來新高。

約翰遜簽署協議時表示，簽署貿易協議對他來說，並不是象徵著一個時代的終結，他表示，「現在只是開始」，英國將重新掌握（對自己國家主權）的控制權。（"would take back control"）據了解，脫歐貿易協議長達超過2000多頁，約翰遜強調，在簽署協議前，他有閱讀過脫歐貿易協的內容。

未來兩地貿易關係仍存隱憂

不過，貿易協議內容並未有完整涵蓋金融服務業在脫歐後的承接安排，部分人士憂慮，是次貿易協議只是英歐雙方向民眾倉促交代的政治承諾。據外媒報道，截至周日（27日），現時兩地銀行仍就跨境交易及金融活動的過渡安排進行商談。此外，兩地就數據轉移、數據保護等政策細節仍未有詳細安排。外界預期，英歐雙方未來或可能需要就保險、電信、銀行等行業進行談判。

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編輯﹕賴奕羚