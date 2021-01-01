涉蓄意令疫苗失效 美藥劑師被捕

美國上月中旬啟動疫苗接種計劃，至近日當局發生兩宗疫苗醫療事故，其中拘捕一名藥劑師涉嫌蓄意從雪櫃取出疫苗長時間解凍，令疫苗失效。

【新冠疫情】美國疫情數字屢創新高 賀錦麗公開接種疫苗【下一頁】

事件發生在威斯康星州一間醫院。院方上周六發現有人從雪櫃中取出57瓶莫德納疫苗，於室溫擺放過夜，起初以為是職員疏忽，由於院方認為疫苗仍可使用，故此安排近60人接種該批疫苗。

【新冠疫情】美國護士接種疫苗後仍然感染新冠 專家：疫苗需一至兩周才見效【下一頁】

其後院方發現有藥劑師連續兩晚取出疫苗，解凍超過12小時存放時限，院方隨即報警。警方指藥劑師明知疫苗會失效，令接種人士誤以為自己有免疫力，是蓄意犯案。該名藥劑師已被解僱。根據藥廠說法，莫德納疫苗解凍太久並不會對接種人士造成健康風險，受影響人士只需再次接種有效疫苗即可。

另一宗醫療事故發生於西弗吉尼亞州，近40名接種人士錯誤注射再生元公司的雞尾酒抗體。當局推斷是運輸過程將疫苗混淆，強調療法對人體無害，稍後將安排該批人士優先接種疫苗。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機