  • 14°C
香港時間 : 2021101日 (五) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉蓄意令疫苗失效 美藥劑師被捕

環球政經 17:06 2021/01/01

分享：

美國上月中旬啟動疫苗接種計劃，至近日當局發生兩宗疫苗醫療事故，其中拘捕一名藥劑師涉嫌蓄意從雪櫃取出疫苗長時間解凍，令疫苗失效。

【新冠疫情】美國疫情數字屢創新高 賀錦麗公開接種疫苗下一頁

事件發生在威斯康星州一間醫院。院方上周六發現有人從雪櫃中取出57瓶莫德納疫苗，於室溫擺放過夜，起初以為是職員疏忽，由於院方認為疫苗仍可使用，故此安排近60人接種該批疫苗。

【新冠疫情】美國護士接種疫苗後仍然感染新冠 專家：疫苗需一至兩周才見效下一頁

其後院方發現有藥劑師連續兩晚取出疫苗，解凍超過12小時存放時限，院方隨即報警。警方指藥劑師明知疫苗會失效，令接種人士誤以為自己有免疫力，是蓄意犯案。該名藥劑師已被解僱。根據藥廠說法，莫德納疫苗解凍太久並不會對接種人士造成健康風險，受影響人士只需再次接種有效疫苗即可。

另一宗醫療事故發生於西弗吉尼亞州，近40名接種人士錯誤注射再生元公司的雞尾酒抗體。當局推斷是運輸過程將疫苗混淆，強調療法對人體無害，稍後將安排該批人士優先接種疫苗。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李勝男

疫苗 醫療事故 藥劑師 威斯康星 西弗吉尼亞 美國

上一篇文章

【新冠疫情】2020年最後一日英國疫情再惡化　單日再增逾5.5萬宗確診

下一篇文章

多國元首發新年賀詞 分別籲共同抵抗新冠病毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【2021展望】2021年 值得留意的10大港股
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【樓市熱話】跑馬地樓盤「先住後付」計劃 網民： 「當租4年都值」
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【2021展望】摩通列出明年4大投資主題 推介21隻港股 予逾半增持評級
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂
【欲哭無淚】屯赤隧道通車都無用　假期前買屯門新盤　過完聖誕便撻訂