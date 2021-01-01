傳華為與騰訊雙方不和　突然宣布全面下架騰訊遊戲

▲ 最近內地有消息傳出，近日華為與騰訊鬧不和，更宣布全面下架騰訊遊戲作品。

受到美國連續多方制裁，華為在手機業務上處處陷入困境。最近內地有消息傳出，近日華為與騰訊鬧不和，更宣布全面下架騰訊遊戲作品。

據內地傳媒報道，近日有中國網友意外發現，在華為旗下的遊戲中心、手機程式商店中無法搜尋騰訊的手遊作品。經官方證實後，華為表示，由於騰訊遊戲單方面作出重大變動，公司將暫停與其合作，並將一系列騰訊代理的遊戲作品，從華為旗下的平台下架。

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華為遊戲中心社區發布的公告如下：「因騰訊遊戲於2020年12月31日，單方面就雙方合作作出重大變更，導致雙方合作產生重大障礙，經過我司法務謹慎評估，我們不得不依照騰訊單方面要求暫停相關合作，將騰訊遊戲從華為平台下架。」

據悉，騰訊為現時中國最大的遊戲代理商，旗下擁有多款熱門作品，例如《王者榮耀》、《和平精英》等遊戲，並在市場上極具影響力。是次華為大量下架騰訊的遊戲，未來內地遊戲市場上將遭受到一定衝擊。

責任編輯：李寶如