【新冠疫苗】美國豪言讓2千萬人打疫苗 僅280萬人做得到

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，美國亦加快為國民接種新冠疫苗，以遏止新冠肺炎疫情。但美國疾病控制及預防中心（CDC）顯示，截至去年12月底，只有約280萬美國國民接種新冠疫苗，遠低於美國政府計劃12月為2,000萬名國民接種新冠疫苗的目標。

美國有護士接種疫苗6日後 仍確診新冠肺炎 【下一頁】

CDC資料顯示，截至上月30日有約220萬國民已接種新冠疫苗，當中屬高危群體之一的長者，只有約17萬名獲得接種疫苗，速度卻比一般市民為慢。

聯邦政府官員於本周三亦指，有約1,400萬支輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗將陸續分發往各州份，預料本月可完成2,000萬劑的出貨目標。但由於每名國民需要接種兩劑疫苗，目前供應的疫苗劑量遠不足以提供予2,000萬人接種，而且接種速度亦遠遜預期，故難以實現政府官員於12月初所訂下，於本月完成接種目標。

黑心醫護蓄意不放雪櫃 500劑疫苗要報廢 【下一頁】

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci） 稱，政府需認真考慮釋放更多疫苗的儲備劑量予公共接種。

美國總統特朗普周三亦於Twitter表示，聯邦政府已將疫苗分發給各州，希望各州長加快為人民接種。

責任編輯：郭麗明