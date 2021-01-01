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【電動車】小鵬汽車何小鵬：今年底推飛行汽車　開放試乘試駕

股市 17:19 2021/01/01

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小鵬汽車何小鵬：2021年年底推飛行汽車　開放試乘試駕

內媒報道，小鵬汽車（美：XPEV）行政總裁何小鵬表示，2021年年底將推出飛行汽車，可以開放試乘試駕，另外可能在未來的4年內，「大家會看到小鵬有幾款超出大家想像的新玩意兒出來」。

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所謂飛行汽車，顧名思意是將飛機及汽車兩者的概念二合為一，屬陸空兩用車。事實上，SkyDrive、波音（Boeing）、空中巴士（Airbus）、豐田（Toyota）和保時捷（Porsche）已在開發類似的技術。

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去年9月，由何小鵬和小鵬汽車共同投資、控股的航空高科技創新型企業小鵬匯天，正式在北京國際車展上亮相，並帶來首款超低空飛行汽車旅航者T1。

小鵬匯天第二代飛行汽車設計草圖

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據指，小鵬旅航者T1擁有5至25米的低空飛行高度，配備自動駕駛系統，支持垂直車位起降，並支持智能交互和低空智能地圖導航。

何小鵬當時指出，「這絕不是一個概念，它已經飛行了數千尺」，小鵬匯天正在研發第二代超低空飛行汽車，預計2021年完成，第二代飛行汽車座位或增至兩個。 他又指，「在不遠的未來，將發售正在思考設計的第三代產品」。

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編輯：袁諾曦

美股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV）

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