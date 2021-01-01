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蘋果強制下架私人室內派對App　防止民眾聚會散播病毒

科技 20:30 2021/01/01

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全球新冠肺炎疫情持續，目前各國仍實施社交距離及限聚令等措施，以減免人群聚集。為減低風險，最近蘋果（Apple）下架一款私人派對應用程式「Vybe Together」。

外媒報道指，有外國用戶利用「Vybe Together」應用程式，籌辦並宣傳私人派對等訊息。用戶可在程式內邀請不同用戶參與，允許其他用戶申請參加派對，而獲核准的用戶會在派對開始2小時前，收到派對地點等資訊。據悉，該款應用程式目前擁有數千名用戶。

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疫情下，美國禁止民眾舉行大型聚會等措施。早前《紐約時報》的記者Taylor Lorenz， 曾在社交網站Twitter上指責Vybe Together程式，是向民眾宣傳不安全的大型室內派對。其後，Apple決定將此款程式強制從 App Store下架，另外Vybe Together的TikTok帳號也遭到封鎖。對此，該程式開發商曾經公開表示，指他們沒有容許用戶舉行大型聚會，並指是媒體過於誇大。

責任編輯：李寶如

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