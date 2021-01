【美國大選】特朗普據報怨女婿令其落敗 稱增檢測令確診飆

美國疫情嚴峻,新冠肺炎確診數字持續增加。美國總統特朗普據報,曾埋怨女婿庫什納(Jared Kushner)致力提高新冠肺炎檢測量,認為此舉是令新冠肺炎確診數字暴增的原因。特朗普據報認為,庫什納提高新冠肺炎檢測量,會令他在美國大選落敗。白宮隨後否認事件。

美國《紐約時報》報道指,特朗普在幕僚會議上,對於美國提高檢測數量震怒,認為此是令美國確診數字的因素。

報道指,特朗普向庫什納大聲嚷道:

「你是在害死我!這整件事都是!我們有這麼多確診個案。」

(You're killing me! This whole thing is! We've got all the d*mn cases.)