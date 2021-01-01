【美國大選】特朗普據報怨女婿令其落敗 稱增檢測令確診飆

美國疫情嚴峻，新冠肺炎確診數字持續增加。美國總統特朗普據報，曾埋怨女婿庫什納（Jared Kushner）致力提高新冠肺炎檢測量，認為此舉是令新冠肺炎確診數字暴增的原因。特朗普據報認為，庫什納提高新冠肺炎檢測量，會令他在美國大選落敗。白宮隨後否認事件。

美國《紐約時報》報道指，特朗普在幕僚會議上，對於美國提高檢測數量震怒，認為此是令美國確診數字的因素。

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報道指，特朗普向庫什納大聲嚷道：

「你是在害死我！這整件事都是！我們有這麼多確診個案。」 （You're killing me! This whole thing is! We've got all the d*mn cases.）

報道更稱，特朗普表示想學習墨西哥的模式，除非患者被送往急症室或嘔吐，否則都不需要作檢測。

報道又指，特朗普當時向庫什納表示，提高新冠肺炎檢測量，會令他在美國大選落敗。

不過，白宮其後回應報道指，特朗普未曾與庫什納說過這些話，又指特朗普已動員至二戰以來最多的人員，以拯救人民的生命，擊退疫情。

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責任編輯：林嘉莉