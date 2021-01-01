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多國元首發新年賀詞 分別籲共同抵抗新冠病毒

環球政經 16:38 2021/01/01

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多國元首於除夕夜發表新年賀詞，演說都圍繞仍然在全球肆虐的新冠疫情。

【英國脫歐】英國國會通過貿易協議 與歐盟元旦日正式分手下一頁

美國總統特朗普於演辭中感謝醫護人員、科研人員及美國軍方在新冠肺炎做出的努力，形容2020年的美國自二戰發起的最大規模動員，又指不少專家曾質疑他可在年底前分發疫苗的說法，但最終卻能距離年底前很早的時候就達成目標。他表示華盛頓致力打擊新型病毒，並在醫護科研和軍方的協助下取得醫學奇蹟，才能令以上目標變得有可能。

【美國禁令】執行特朗普投資禁令　紐交所將中國三大電訊商除牌下一頁

國家主席習近平亦發表長達十分鐘的新年賀詞，形容2020年是極不平凡的一年。他回顧整年的新冠疫情，形容中國克服疫情影響，在抗疫期間寫出史詩，向所有平凡的英雄致敬，亦向所有不幸感染的病患者表示慰問。他又表示經歷了一年來的風雨，更深切體會人類命運共同體的意義，呼籲全球各國人民攜手驅散疫情的陰霾。今年的新年賀詞，習近平並無如過往提及港澳地區，只提及慶祝深圳經濟特區建立四十周年。

剛正式脫離歐盟的英國，首相約翰遜形容國家來到「了不起的時刻」，自由重回英國國民手中，展望未來會是一個開放、豐足、外向、國際主義以及在全球自由貿易的英國。

法國總統馬克龍形容2020年是艱難的一年，尤其對脆弱的人群極不公平。他指現正面對的問題包括衛生、經濟、恐怖主義、氣候變化等都不會隨著2020過去，預計新冠疫情至少持續影響法國人民至2021年春季。他又提到英國脫歐，表示英國仍是歐盟的鄰居，朋友和同盟，而他仍然相信歐盟是法國的未來，法國的主權需要建立在一個更強大，自主和團結的歐盟之上。

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撰文 : 李勝男

特朗普 約翰遜 習近平 馬克龍 法國 英國 中國 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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