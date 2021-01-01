【新能源車補貼】內地2021年新能源汽車補貼標準降20% 不設過渡期

▲ 中國財政部和工信部昨日（31日）公佈新一輪新能源汽車補貼政策。

中國財政部和工信部昨日（31日）公佈新一輪新能源汽車補貼政策。從2021年1月1日起，國家新能源汽車購置補貼標準將在2020年基礎上降20%，公共交通等領域的車輛購置補貼標準將在2020年基礎上降10%。此外，為推動公共交通產業轉型至新能源車輛，地方政府可以繼續對新能源公交車（巴士）給予購置補貼。

國務院11月公布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，詳情可看﹕【下一頁】

除了調整新能源汽車補貼標準外，財政部亦有就新能源汽車試驗方法、監管、市場化機制幾方面事項作出規定。

據公告內容所示，從2021年起，內地將重新調整新能源汽車產品技術補貼標準。例如在新標準下，該汽車產品的等效全電續駛里程不能低於43公里，進一步提高購置新能源汽車補貼的技術門檻。

監管方面，公告內文指，將進一步加強對新能源汽車購置補貼審核，並「提高重點企業現場審核比例」，加強對新能源汽車企業的現場審查。

公告內文亦指，將計畫落實新能源汽車積分政策，研究新能源商用車積分交易制度，以促進新能源汽車產業市場化發展，確保新能源汽車購置補貼能夠有序退出。

據了解，今年財政部、工信部、科技部、發改委四部委在今年4月宣佈，為促進新能源汽車消費，新能源汽車補貼政策期限將延長至2022年年底。新能源汽車在2020年至2022年的標準分別在上年基礎上降10%、20%、30%，每年補貼規模上限約為200萬輛。

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編輯﹕賴奕羚