【仿傚蘋果】參照蘋果iPhone做法　Galaxy S21系列不支援插卡擴充

▲ Galaxy S21系列不但參考iPhone的環保政策，就連儲存擴充亦會參照其做法。

早前有傳聞指，三星（Samsung）將仿效蘋果（Apple）的環保政策，不再在手機包裝盒內提供充電器。不過，日前再有爆料達人指，Galaxy S21系列不但參考iPhone的環保政策，就連儲存擴充亦會參照其做法。

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有爆料者Ishan Agarwal在Twitter透露，Samsung Galaxy S21系列在英國發售時，其包裝盒內不會提供充電器，並同時將免提耳機一同移除，與iPhone的售賣模式一樣。而剩下的配件就只有USB-C充電線，不過爆料者就未有提及SIM卡槽金屬針會否保留。

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及後，再有著名爆料達人Roland Quandt指，Galaxy S21系列的三款手機都將不支援microSD擴充，消費者在選購時要先考慮自身需要，在128GB或256GB儲存中作選擇。Quandt在其Twitter中提到，Samsung將會在部份市場繼續隨包裝提供充電器；如果有關消息屬實，就會與iPhone在法國等國家被強制要求提供充電器的做法相同。

責任編輯：施雯雯