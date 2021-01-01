【全球首富】彭博揭全球500大富豪排行榜　淨資產總額較去年增31%

▲ 彭博最近公布億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos，以超過1,900億美元（約1.4萬億港元）身家，位列全球首富。

過去的2020年，新冠肺炎疫情席捲全球，環球經濟受影響，導致各國失業率上升。但疫情下，全球富豪的身家反而有所上升。據彭博最近公布億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）數據顯示，2020年全球500大富豪淨資產總額，較去年上升1.8萬億美元（約13萬億港元），增幅達31%。

報道指出，2020年全球500大富豪合計資產淨值7.6萬億美元（約58.6萬億港元），較去年增加超過3成，同時為近年最大升幅。其中，亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos，以超過1,900億美元（約1.4萬億港元）身家，位列全球首富。由於疫情期間，市民在家抗疫，帶動全球網購業務增長，亞馬遜股價自2020年初上漲69%，Jeff Bezos身家更暴增740億美元（約5,707億港元）。

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另外，去年Tesla行政總裁Elon Musk的淨資產創下新高，增加1,290億美元（約9,950億港元），其增幅高達523%，成為全球第二富豪。Tesla市值在去年持續暴漲，Elon Musk旗下的太空探索公司SpaceX市值也不斷上升。

在亞洲富豪方面，中國企業家農夫山泉創辦人鍾睒睒，成功擊敗阿里巴巴創辦人馬雲，以及印度首富安巴尼，成為亞洲和中國首富。另外，馬雲早前受到內地政府收緊對科企監管措施，以及螞蟻上市失敗等影響，其身家暴跌超過100億美元（約771億港元），排名更跌至第25位。

責任編輯：李寶如