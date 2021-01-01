【美國禁令】執行特朗普投資禁令　紐交所將中國三大電訊商除牌

美國紐約證券交易所啟動取消中國三大電訊商，包括中國電信（CHA）、中國移動（CHL）及中國聯通（CHU）除牌程序，本月7日至11日之間停止買賣這三間企業股票。

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美國總統特朗普11月頒發行政命令，禁止美國投資當局訂明三十多間，屬於中國軍方擁有或控制的中國企業。外交部當時隨即批評美國「惡意詆毀」軍民整合政策，表示會保護中國企業，並揚言會制訂名單報復美國。

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紐約交易所宣布，根據行政命令，中國三間電訊商，包括中國電信、中國移動及中國聯通已經不再適合在紐交所掛牌。交易所又提到，涉及的三間電訊商有權就事件提出覆核。中國電信、中國移動同中國聯通過往是以美國預託證券（ADR）方式在紐約交易所上市，同時在港亦有上市，主要業務集中於中國。

納斯達克早前根據行政命令，已經將中國建築、中國鐵建、中國中車和中芯國際四間中國企業，剔除指數成份股組合。

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