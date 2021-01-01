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【變種病毒】美國佛州出現首宗確診 全國共錄3宗

環球社會熱點 15:57 2021/01/01

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英國出現的變種新冠病毒傳染性高，導致多個國家亦相繼錄得變種新冠病毒確診個案。美國佛羅里達州衛生部門於Twitter宣佈，美國佛州周五（1日）錄得首宗變種新冠病毒個案，患者為20多歲男士，沒有外遊紀錄，目前正於馬丁縣（Martin County）接受隔離。佛羅里達州當局正與美國疾病控制及預防中心（CDC）追蹤其感染源頭。

美國錄首宗來自英國變種病毒 患者近期無外遊 【下一頁】

美國至今合共錄得3宗與變種病毒相關的個案。本周初科羅拉多州錄得美國首宗變種病毒確診，據悉該名患者為科羅拉多州國民警衛隊成員，負責於疫情期間協助照顧養老院病人。當地衛生官員周三透露，估計國民警衛隊內亦出現另一宗懷疑確診個案。

其後加州亦在周三宣佈，聖地亞哥（San Diego） 一名男性亦錄得變種新冠病毒確診。

美國有護士接種疫苗6日後 仍確診新冠肺炎 【下一頁】

美國接連出現變種病毒相關個案，令人關注變種病毒於國內蔓延的情況，以及現時才採取相應措施，是否為時已晚。美國斯克里普斯研究中心（Scripps Research Translational Institute） 負責人托波爾（Eric Topol）指，美國對於病毒樣本進利基因測序的數量遠少於其他已發展國家，因此大大減慢偵測變種病毒的進度。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

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