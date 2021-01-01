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【2021展望】邊緣計算5G雲服務　料在2021年加速增長

科技 16:35 2021/01/01

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有報告指出，2021年全球5G網絡、邊緣計算和雲計算的增長將持續加劇，遙距問診服務將會成為未來趨勢。

新冠肺炎疫情爆發一年之內，全球電子商貿服務興起，企業紛紛加快數碼化轉型，5G網絡服務陸續推出，逐漸改變科技及網絡等行業發展。德勤近日發表報告指，在2021年，全球5G網絡、邊緣計算和雲計算的增長將持續加劇。

德勤的《2021科技、傳媒和電訊行業預測》報告預計，2021年全球智能邊緣的市場規模，將擴大至120億美元（約925億港元），並保持約35%複合年增長率。數據亦預計，2023年將有70%企業採用邊緣計算進行數據處理，當中電訊商及雲服務供應商會成為其市場推動力。

＜＜【2021展望】專家：中美科技戰難收科　拜登沒太多選擇　料持續發起科技挑戰

＜＜【2020展望】企業數碼安全4風險　注意IoT裝置保安水平

另在疫情持續期間，企業為求節省營運資金、增加辦公靈活性等因素，紛紛加快使用雲服務。該報告預測，2021至2025年內，全球雲服務收入增長將超越30%。同時也指出，未來雲技術有機會成為所有類型業務的主導解決方案。

報告也提及，疫情雖然為醫療行業帶來挑戰，但遙距問診服務將會推動相關行業發展，並成為未來趨勢。報告表示，明年全球醫生使用綫上問診看病的比例會提升至5%，高於2019年估計的1%。並預測2021年遙距問診市場規模，會達至80億美元（約617億港元）。另外，受惠於遙距問診的服務需求上升，報告指明年將售出超過330億美元（約2,545億港元）醫療級家庭保健產品，包括治療及監測設備等，較2019年增長近20%。

責任編輯：李寶如

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