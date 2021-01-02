【電動車】Tesla國產Model Y大幅降價15萬人幣 10小時內訂購量高達10萬輛（第二版）

▲ Tesla國產中型SUV Model Y今日在內地開賣，長續航版降價15萬人民幣。

Tesla（美：TSLA）國產中型SUV Model Y新年首日在中國開賣，官網顯示，Model Y長續航版起售價為33.99萬元（人民幣，下同），較此前進口價格48.8萬元，下降14.81萬元。Model Y Performance高性能版起售價則為36.99萬元，較進口價53.5萬元，下調16.51萬元。Tesla預計，長續航版1月開始交車，高性能版則在3月開始交車。

去年1月Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）出席Tesla國產Model 3交付儀式時，宣佈中國製造Model Y項目正式啟動，並表示Model Y的需求最終可能超過其他車型的總和。市場早前預期首批Model Y於2021年交付。

據內媒報道，Model Y首日開售成績見好，昨天Tesla中國網站一度無法刷新，據消息人士指，單在開售十小時內，Model Y訂購量便達到10萬輛。

另外，中國產Model 3標準續航版維持24.99萬元不變，國產Model 3高性能版則降價至33.99萬元。

Tesla對上一次降價為去年10月調整Model S價格，長續航版和高性能版均降價2.3萬元，起售價分別為73.39萬元和83.39萬元。

不過，Tesla副總裁陶琳本周接受內媒訪問時曾表示，Tesla的國產化率目標已經基本實現，未來繼續降價的可能性不大。她續指，電動車的價格與成本相關，受到原料成本以及電動車零部件成本價格因素影響。 如果未來原料或者零部件價格出現上漲，Tesla的電動車也不是沒有漲價的可能。

（第二版新增﹕Tesla Model Y銷售反應）

相關文章：

【電動車】Tesla年終前送禮 Elon Musk：今年最後3天交付車輛享3個月免費完全自動駕駛

【Apple Car】馬斯克︰曾向蘋果兜售Tesla 庫克拒絕會面

編輯：陳健婷