【新冠疫情】2020年最後一日英國疫情再惡化　單日再增逾5.5萬宗確診

環球疫情持續蔓延，英國更出現傳播力更強的變種病毒，導致當地新冠肺炎確診數字不斷飆升。本周四（12月31日），英國單日確診人數錄得55,892宗 ， 創當地疫情爆發以來新高，死亡個案964宗。當局呼應所有民眾在新年夜之前應當為個人安全負責，盡量留在家中。

內地健康防疫App爆資料外洩 1元可購1000位藝人身份證號碼【下一頁】

根據BBC報導，英國自本周四凌晨起，伯明翰、萊斯特、諾丁漢、考文垂等英格蘭中部地區、東北地區、西北及西南部地區限制級別皆升至第4級，這意味著再有2,000萬人要留在家中。截至周五，全國有4,410萬人口的地區處於第4級限制中，佔全英格蘭人口的78%。

新冠疫情下迎除夕夜 各國推措施防民眾聚集【下一頁】

第4級是施行最高級別限制，在被列入第4級的區域內，所有非必要商店，以及健身房、電影院等娛樂場所都必須關閉，政府呼籲民眾遵守交距離措施，不同家庭之間禁止聚會。

早前英國發現變種新冠病毒，截至周五（1月1日），全球已經有20多個國家和地區同樣發現變種病毒，包括台灣、香港、印度、韓國、日本等地，並收緊入境措施。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機