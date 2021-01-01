  • 15°C
香港時間 : 2021101日 (五) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國禁令】華為手機出貨量持續下跌　分析指2021年將跌至4成

科技 15:40 2021/01/01

分享：

有調研機構指出，2020年華為智能手機總出貨量將下滑至1.6億部，預計在2021年其手機出貨量將會跌至4成。

2020年已正式結束，在過去一年內華為在業務上曾面臨不少挑戰。最近有調研機構指出，受到美國禁令打擊，2020年華為智能手機總出貨量將下滑至1.6億部，預計在2021年，其手機出貨量將會跌至4成。

據DIGITIMES Research發表報告預計，華為在2020年智能手機總出貨量約達1.6億部，其中海外出貨量從2019年的8,340萬部，下滑至3,540萬部，驟減57.5%。預計2021年，華為手機出貨量將跌破1,500萬部，全年度總出貨量或跌至4成，約為6,400萬部。

＜＜【華為風暴】傳義大利電信將減少採購華為5G行動網絡設備　改用Nokia

＜＜【中美角力】美國國會擬撥款19億美元　移除華為及中興電訊設備

DIGITIMES Research指出，近年中美關係緊張，為全球智能手機行業帶來影響。由於美國對華為實施一系列供應鏈及與5G技術等禁令，對其公司業務造成影響。從2019年下半年開始，華為推出的海外版新機已無法搭載Google行動服務。其後，美國進一步限制華為旗下海思自行研發晶片，並實施華為取得相關手機組件的禁令，讓華為在採購組件過程中陷入困境。

去年11月，華為宣布出售旗下手機品牌榮耀，DIGITIMES Research認為，榮耀品牌獨立之後，可以更方便獲得5G手機零組件，以滿足中國市場需求。若其機款能搭載Google旗下GMS應用服務，更有助拓展海外市場。雖然華為出售榮耀可維繫部分手機業務，但未來仍面臨三星（Samsung）、蘋果（Apple）、OPPO及小米等品牌競爭。

責任編輯：李寶如

相關文章

【華為OS】華為自強不息　鴻蒙OS 2.0手機開發者版本正式上線
2020/12/16
【華為OS】華為自強不息　鴻蒙OS 2.0手機開發者版本正式上線
【華為新機】華為官方預告　nova 8系列下周三登場
2020/12/14
【華為新機】華為官方預告　nova 8系列下周三登場
【侵犯人權】華為進行人臉辨識測試　用以監控和追蹤維吾爾族？
2020/12/09
【侵犯人權】華為進行人臉辨識測試　用以監控和追蹤維吾爾族？
芬蘭即將通過電信安全法　或抵制華為中興等5G設備
2020/12/07
芬蘭即將通過電信安全法　或抵制華為中興等5G設備
中國市場 5G 中美關係 採購 中國 美國 Apple 小米 華為 Oppo

上一篇文章

【2021展望】邊緣計算5G雲服務　料在2021年加速增長

下一篇文章

【網絡審查】中國嚴格審查網絡活動　蘋果移除App Store內3.9萬個應用程式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【數碼資產】專家：疫情加速亞歐央行試驗數碼貨幣
【數碼資產】專家：疫情加速亞歐央行試驗數碼貨幣
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【購物優惠】任天堂eShop推新年優惠！經典4款瑪利歐遊戲限時7折
【購物優惠】任天堂eShop推新年優惠！經典4款瑪利歐遊戲限時7折
【時代終結】Google明年起停止支援雲端打印服務　用戶需自行更換打印機
【時代終結】Google明年起停止支援雲端打印服務　用戶需自行更換打印機
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）