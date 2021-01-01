【美國禁令】華為手機出貨量持續下跌　分析指2021年將跌至4成

▲ 有調研機構指出，2020年華為智能手機總出貨量將下滑至1.6億部，預計在2021年其手機出貨量將會跌至4成。

2020年已正式結束，在過去一年內華為在業務上曾面臨不少挑戰。最近有調研機構指出，受到美國禁令打擊，2020年華為智能手機總出貨量將下滑至1.6億部，預計在2021年，其手機出貨量將會跌至4成。

據DIGITIMES Research發表報告預計，華為在2020年智能手機總出貨量約達1.6億部，其中海外出貨量從2019年的8,340萬部，下滑至3,540萬部，驟減57.5%。預計2021年，華為手機出貨量將跌破1,500萬部，全年度總出貨量或跌至4成，約為6,400萬部。

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DIGITIMES Research指出，近年中美關係緊張，為全球智能手機行業帶來影響。由於美國對華為實施一系列供應鏈及與5G技術等禁令，對其公司業務造成影響。從2019年下半年開始，華為推出的海外版新機已無法搭載Google行動服務。其後，美國進一步限制華為旗下海思自行研發晶片，並實施華為取得相關手機組件的禁令，讓華為在採購組件過程中陷入困境。

去年11月，華為宣布出售旗下手機品牌榮耀，DIGITIMES Research認為，榮耀品牌獨立之後，可以更方便獲得5G手機零組件，以滿足中國市場需求。若其機款能搭載Google旗下GMS應用服務，更有助拓展海外市場。雖然華為出售榮耀可維繫部分手機業務，但未來仍面臨三星（Samsung）、蘋果（Apple）、OPPO及小米等品牌競爭。

責任編輯：李寶如