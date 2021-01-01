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【美國大選】至少140共和黨人欲推翻結果 阻國會認拜登當選

環球社會熱點 16:17 2021/01/01

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美國大選結果塵埃落定，拜登（Joe Biden）以306張選舉人票，擊敗總統特朗普（Donald Trump） 的232票，勝出美國大選，但特朗普尚未認輸。有報道指，最少140名美國共和黨眾議員拒絕確認選舉人票，阻止美國國會認證拜登當選。不過，有分析指，此舉不會成功，只會造成令整個進程拖慢數個小時。

根據憲法，美國副總統彭斯需在1月6日於眾議院及參議院的聯席會議上，帶領國會確認各個州份的選舉人票，確認大選結果。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，兩名共和黨眾議員向CNN透露，最少140名共和黨議員將在聯席會議上，就選舉人團提交的大選結果，投下反對票，以阻止國會確認拜登當選。

特朗普美國大選受背叛？彭斯竟拒推翻結果 【下一頁】

將會投下反對票的包括亞拉巴馬州共和黨眾議員布魯克斯（Mo Brooks）、佐治亞州眾議員海斯（Jody Hice）、科羅拉多州眾議員伯貝特（Lauren Boebert）等。

不過，CNN分析指，此舉不會對最終結果造成任何影響，只會對當日國會的認證程序造成幾小時的延誤。

共和黨參議員薩斯（Ben Sasse） 不太認同共和黨黨友的做法，批評支持特朗普的黨友正在玩火，認為特朗普需要有證據才能要求推翻選舉結果，呼籲共和黨黨友不要阻止國會認證過程。

責任編輯：李俊儀

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