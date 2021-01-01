【網絡審查】中國嚴格審查網絡活動　蘋果移除App Store內3.9萬個應用程式

▲ 中國App Store於日前宣布，再強制下架超過4.6萬款應用程式，當中包括3.9萬個手機遊戲。

中國當局曾規定，在App Store上架付費手機遊戲前，必須先取得政府許可。隨著踏入2021的同時，中國App Store於日前就宣布再強制下架超過4.6萬款應用程式，當中包括3.9萬個手機遊戲。

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中國政府嚴格監管網絡活動，即使連手機遊戲也難逃一劫，政府當局在2016年訂定相關法規，要求開發者在App Store發行付費遊戲前，必須先取得國家發放的許可證。蘋果起初要求所有開發者在2020年6月底以前提交發行證照，之後又把繳交期限延後至12月31日。

據《路透社》報道，蘋果昨（31日）宣布，自中國app store撤下3.9萬個遊戲應用程式，創下史最大的應用程式下架量。引述研究公司Qimai調查指，是次受影響的遊戲應用程式有不少屬大型遊戲開發商的AAA級手機大作，包括Ubisoft的《刺客信條》和NBA 2K20等。

報道又指，蘋果iOS App Store內最受歡迎的前1,500款付費遊戲中，只有74款能夠倖免。AppInChina的市務部經理Todd Kuhns表示，現時要取得中國當局的許可證相當困難，假如無法獲得中國有關當局發出遊戲內銷售的許可，這些開發商如果想遊戲能夠重新上架，唯一方法就是轉換商業模式，由以往靠玩家付費，改為透過顯示廣告獲得收入。

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而《華爾街日報》日前就引述指，調查機構Sensor Tower的數據顯示，2020年蘋果至少移除9.4萬款遊戲，再加上昨天的4.6萬，數量恐怕已突破10幾萬，突破過往規模。

責任編輯：施雯雯