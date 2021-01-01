【香港口罩】Good Mask開賣4款Sanrio公仔口罩   Level 3水平88元30個起

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現時本港市面口罩充裕，口罩生產商推出愈來愈多的口罩圖案款式，吸引市民購買。Good Mask近日就推出了多款Sanrio 卡通公仔口罩，並於網上開賣。
Good Mask現已在網上開賣4款款卡通公仔口罩，包括Hello Kitty、My Melody、Little Twin Star及Bad Badtz-Maru，口罩均為 Level 3 水平，售價為$88/30 個起，設成人、中童及幼童尺寸。
開賣日期至1月7日 23:59 完結，售完即止，消費者成功付款後，門市7日內會出貨。Good Mask指，若未能於承諾日子內出貨，將免費送一盒premium口罩予客戶，顏色任揀。
尺寸Size :
成人175*95mm / 160*95mm
中童145*95mm
幼童125*85mm
價錢 :
$88/ 盒 (30片獨立包裝)
$128 (50片非獨立包裝)
口罩規格：
BFE, PFE, VFE >99%
ASTM Level 3
EN14683 type II R
STC 正印
【新口罩】可重用口罩3L Caring Mask面世 口罩連濾芯3片139元起
責任編輯：蘇穎琪