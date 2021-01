【英國脫歐】約翰遜父親稱「我是歐洲人」申請法國護照想「留歐」

▲ 【英國脫歐】約翰遜父親申請法國護照 一心想「留歐」

踏入2021新年,英國脫歐後過渡期結束,英國正式脫歐,英國首相約翰遜形容是「了不起的時刻」(amazing moment)。不過,約翰遜父親對英國脫歐的看法,似乎與約翰遜不同。約翰遜父親透露,自己正申請法國護照,以維持他在英國脫歐後,與歐盟的聯繫。

約翰遜父親史丹利(Stanley Johnson)接受法國電台RTL訪問時形容,自己「永遠是歐洲人」(will always be European)。他指,其母親出生於法國,她母親和祖父一樣都完全是法國人。

他續指:

「對我來說,這(申請法國護照)是取回我已有的東西。所以,我感到非常開心。」 (So for me it's a question of reclaiming what I already have. Therefore, I am very happy.)

英國於今年元旦日起正式英國脫歐。約翰遜(Boris Johnson)於每年一度的新年講話中卻表示,英國脫歐後「可更自由做事情,甚至比我們在歐盟的朋友做得更加好」(free to do things differently,and if necessary better,than our friends in the EU)。

